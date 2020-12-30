تكنولوجيا: تعرف على ترتيب شركات المحمول بالسوق المصرية من حيث عدد المشتركين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.2 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020، تستحوذ شركة فودافون على النسبة الأكبر من إجمالى عدد المشتركين بشركات المحمول بعدد 39.1 مليون اشتراك، يليها شركة أورنج بنسبة 27.7 مليون اشتراك، اتصالات مصر 20.5 مليون اشتراك. وبحسب آخر بيانات شركة WE، الصادرة فى نوفمبر الماضى بلغ عدد مشتركيها نحو 7.1 مليون عميل. وكان قد وصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 42.51 مليون مستخدم فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 42.15 مليون فى يوليو 2020، ونحو 37.97 مليون مستخدم فى أغسطس 2019، فى حين وصل عدد مستخدمى اليو إس بى مودم إلى نحو 2.12 مليون فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 2.18 مليون فى يوليو 2020، و2.87 مليون فى أغسطس 2019. وبلغت السعة الدولية للإنترنت 2565078 مليار نبضة/ث فى شهرى يوليو وأغسطس 2020، مقارنة بنحو 1889082 مليار نبضة/ث بنهاية أغسطس 2019.

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