شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتهنئة الأصدقاء.. طريقة تحميل وإرسال استيكرات واتس آب للعام الجديد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على انتهاء عام 2020، ومع دخول العام الجديد يبحث الأشخاص عن طريقة لتحية أصدقائهم وعائلاتهم بالعام الجديد، فإذا كنت تبحث عن طريقة لإرسال رغبات إلى العائلة أو الأصدقاء، فإن أحد الخيارات هو WhatsApp Stickers، وفيما يلى نعرض كيف يمكنك إضافة استيكرات واتس آب كما يلى:

1. افتح متجر Google Play وابحث عن New Year WhatsApp Sticker.

2. قم بتنزيل أي تطبيق ملصقات من اختيارك وانتظر حتى يتم تثبيته.

3. افتح تطبيق الملصق الذي تم تنزيله ثم انقر فوق إضافة / + الزر الموجود أمامه.

4. بمجرد الإضافة، توجه إلى أي نافذة دردشة WhatsApp.

5. اضغط على أيقونة Emoji من منطقة مربع النص

6. انقر فوق على أيقونة الملصقات من الأسفل

7. ابحث عن حزمة الملصقات التي أضفتها للتو

8. اضغط على أي ملصق وأرسله.

لاحظ أن الميزة متاحة فقط على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ويمكن لمستخدمي iOS الحصول على المساعدة من أصدقائهم الذين يعملون بنظام أندرويد أو استخدام هاتف ذكي آخر يعمل بنظام أندرويد لتنزيل الملصقات باتباع الخطوات المذكورة أعلاه ومشاركتها مع جهاز iOS عبر WhatsApp، كما يمكن حفظ هذه الملصقات كمفضلة للاستخدام في المستقبل.