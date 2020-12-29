شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو ويندوز 7 و8.1 يمكنهم الترقية إلى ويندوز 10 مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما أعلنت مايكروسوفت عن برنامج الترقية المجاني لنظام التشغيل Windows 10 في عام 2015، كان من المفترض أن يستمر لمدة عام، ومع ذلك، إذا كان لا يزال لديك جهاز كمبيوتر قديم يعمل بنظام التشغيل Windows 7 أو Windows 8.1 في منزلك، فقد تظل قادرًا على الترقية إلى Windows 10 مجانًا، حتى الآن بعد أربع سنوات.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فإن الشرط الوحيد للحصول على هذه الميزة هو أن يكون لدى المستخدم نظام Windows 7 أو Windows 8 أصلي، فوفقًا لتقرير صادر عن Windows Latest، "يمكن للمستخدمين الذين لديهم ترخيص احتياطي أصلي لـ Windows 7 أيضًا الترقية إلى Windows 10 والحصول على ترخيص رقمي مجانًا".

أما بالنسبة للمستخدمين الذين لا يملكون ترخيص ويندوز 7 أو 8 أصلي، فيمكنهم اتباع الخطوات التالية للحصول على ويندوز 10 كما يلي:

- توجه إلى صفحة تنزيل Windows 10 واضغط على"Download tool now"

- انتقل إلى أداة إنشاء الوسائط أو Media Creation Tool وانقر فوق "ترقية هذا الكمبيوتر الآن".

- وافق على الشروط والأحكام.

- اختر خيار الترقية الذي يتيح لك حفظ ملفاتك.

- لا تختار تثبيتًا جديدًا.

- إذا حاولت إجراء تثبيت جديد من خلال Media Creation Toll، فقد لا يكون تحديث Windows 10 مجانيًا.

- بمجرد تثبيت Windows 10، انقر فوق Windows Update وحدد "تنشيط".

- بمجرد توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بخوادم مايكروسوفت، ستحصل على الترخيص الرقمي.

وفي الوقت نفسه، إذا كان لديك جهاز كمبيوتر قديم يعمل بنظام Windows، فقد تتمكن من تشغيل نظام التشغيل Chrome رسميًا وإطالة عمره، حيث أن جوجل استحوذت مؤخرا على Neverware - الشركة التي تصنع CloudReady والتي تسمح لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر القديمة التي تعمل بنظام Windows بتشغيل Chrome OS بسلاسة.

لذلك، إذا كان لديك جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows بشكل مثالي ويعمل بنظام Windows 7 أو XP قديمًا، فيمكنك تحويله إلى Chromebook أيضًا.