شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل حساب على تويتر فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كيفية إعداد حساب تويتر

قم بزيارة twitter.com أو قم بتنزيل تطبيق تويتر، واضغط فوق تسجيل للبدء، سيرشدك معالج التسجيل خلال العملية، ويكون التسجيل عبارة عن عملية من خمسة أجزاء، ولكن ليست كل المعلومات مطلوبة لإكمال إعداد الحساب، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية تسجيل حساب تويتر كيفية تسجيل حساب تويتر 1. في الشاشة الأولى، ستقوم بإدخال اسم لحسابك بالإضافة إلى تاريخ ميلادك ورقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. سيصبح الاسم الذي تدخله هو اسم مستخدم حسابك، ويشار إليه عمومًا باسم والذي يمكنك دائمًا تغييره، وسيتم الحفاظ على سرية تاريخ الميلاد ورقم الهاتف (أو البريد الإلكتروني)، واضغط فوق Next للمتابعة.

2. اختر تفضيل عرض إعلانك، يؤدي تحديد هذا الخيار إلى تمكين تويتر من عرض الإعلانات المخصصة بناءً على أنشطتك عبر الإنترنت وغير المتصلة.

راجع شروط خدمة تويتر للحصول على مزيد من المعلومات، وبغض النظر عن اختيارك الآن، يمكنك تغيير اختيارك في أي وقت من إعدادات الحساب.

3. في الخطوة الثالثة من المعالج، ستتاح لك الفرصة لمراجعة أو تغيير معلومات الحساب التي تم إدخالها مسبقًا، اضغط فوق تسجيل لتأكيد المعلومات.

4. سيُطلب منك التحقق من رقم هاتفك قبل أن تتمكن من متابعة عملية التسجيل، وعند المطالبة، اضغط فوق "موافق" للتحقق من رقم هاتفك، حيث سيتم تسليم رسالة نصية في غضون دقائق، عليك أن تدخل رقم التحقق الذي تلقيته للمتابعة.

5. أخيرًا، سيُطلب منك إنشاء كلمة مرور فريدة لحساب تويتر الخاص بك، يجب أن يتكون من 6 أحرف أو أكثر.

بعد ذلك، سيُطلب منك تحميل صورة ملف شخصي، يجب ألا تكون صور الملف الشخصي أكبر من 400 × 400 بكسل. ويمكنك اختيار تخطي هذه الخطوة إذا أردت.

وأخيرا ادخل سيرة ذاتية قصيرة لملف تعريف تويتر الخاص بك، هذه المعلومات ستكون متاحة للجمهور، ويمكنك تخطي هذا القسم إذا أردت.