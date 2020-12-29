اكتشاف مئات النجوم عالية السرعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2020 9:39 مساءً

افادت مجلة The Astrophysical Journal Supplement Series, ApJS، عن اكتشاف فريق من علماء الفلك الصينيين، استنادا إلى نتائج تحليل البيانات التي حصلوا عليها من التلسكوب الصيني LAMOST والتلسكوب الفضائي الأوروبي GAIA 591 نجما عالي السرعة، وبأن النجوم “عالية السرعة” هي نجوم ذات سرعة فائقة يمكنها في أي لحظة مغادرة مجرتها. ومن بين هذه النجوم 43 يمكنها الانفلات من قيود الجاذبية لمجرة درب التبانة، والتحليق مستقبلا في الفضاء بين المجرات.

وتشير الباحثة لي إينبي، من المرصد الفلكي الصيني التابع لأكاديمية العلوم الصينية، إلى أنه منذ اكتشاف أول نجم عام 2005 وحتى الآن بلغ عدد هذه النجوم أكثر من 550 نجما من هذا النوع.

ومن جانبه يقول الباحث لو يوجون، من أكاديمة العلوم الصينية، يمكن للنجوم عالية السرعة مساعدة الناس على فهم أعمق للمسائل المتعلقة بعلم المجرات والوسط المحيط بالثقوب السوداء وبنية مجرة درب التبانة.

وقد حلل الباحثون الخصائص الكيميائية والحركية لـ 591 نجما، واكتشفوا أنها نجوم في الهالة الداخلية.

ويضيف الباحث تشاو غانغ من أكاديمية العلوم الصينية، “يشير انخفاض تمعدنها، إلى أن الجزء الأكبر من الهالة النجمية، نشأ نتيجة اندماج واضمحلال مجرات قزمية”، وذلك بحسب “نوفوستي”.