تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 11 Pro في شهر فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن هاتف Mi 11 إلا أن الشركة لم تقدم إصدار Mi 11 Pro خلال الحدث، وفي تقرير جديد جاء اليوم أشير إلى شاومي تخطط للإعلان عن هذا الإصدار في حدث يعقد في شهر فبراير من العام المقبل.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط شاومي للإعلان عن سلسلة Mi 11 في حدث يعقد في 28 من ديسمبر، إلا أن الشركة قدمت هاتف Mi 11 فقط خلال الحدث، وفي تسريبات جديدة جاءت عبر Digital Chat station، كُشِف عن موعد الإعلان عن إصدار Pro.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات التي جاءت اليوم عبر Digital Chat station أن يتم الإعلان عن هاتف Mi 11 Pro بعد إنتهاء العام الصيني أو مهرجان الربيع في 12 من فبراير للعام 2021.

ولقد قدمت شاومي هاتف Mi 11 بتصميم منحني في الشاشة، مع تقنية شحن أكثر كفاءة مقارنة بهاتف Mi 10، بينما إستخدمت شاومي مستشعر سامسونج ISOCELL HM1 بدقة 108 ميجا بيكسل في هاتف Mi 11، وهو نفس المستشعر الذي استخدم من الشركة في إصدار العام الماضي.

أيضاً انطلق هاتف Mi 11 دون عدسات telephoto ومن المتوقع أن تأتي الترقية المتوقعة في إصدار Mi 11 Pro، مع تحسينات في الكاميرة، وتقنية شحن بآداء أكثر سرعة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث المتوقع عقده في شهر فبراير.

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