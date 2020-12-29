شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التليفون الأرضى يعود للواجهة بسبب كورونا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة حجم الاشتراكات بالهاتف الأرضى إلى نحو 10.06 مليون اشتراك بنهاية أغسطس 2020 مقارنة بنحو 10.01 مليون اشتراك فى يوليو 2020، ونحو 8.70 مليون اشتراك فى أغسطس 2019، وذلك بمعدل نمو سنوى يصل إلى نحو 15.56%.

ويصل إجمالى سعة السنترالات إلى نحو 20.23 مليون خط فى أغسطس 2020 مقارنة بنحو 25.12 مليون خط في يوليو 2020 و24.03 مليون خط فى 2019.

وتأتى الزيادة بحجم اشتراكات التليفون الأرضى مع الإقبال الكبير على التعليم والعمل أونلاين خلال جائحة كوفيد 19، ما يحتاج إلى توافر الإنترنت بالمنازل، حيث يرتبط الاشتراك به تعاقد العميل أيضًا على خط أرضى لتوصيل الخدمة، إضافة إلى ضخ الحكومة لاستثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية للاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن عدد السنترالات وصل إلى 2511 سنترال بنهاية أغسطس 2020 مقارنة بنحو 1507 سنترال فى أغسطس 2019، ويصل عدد المشتركين في الهاتف الأرضي إلى 3% في الحكومة و 11% تجاري و 86% في المنازل.