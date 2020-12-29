تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Volkswagen لروبوت يدعم شحن السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Volkswagen فيديو تشويقي تستعرض من خلاله تقنيتها الجديدة في روبوت يدعم شحن السيارات الكهربائية.

تعمل شركة فولكس فاجن الألمانية على تطوير روبوت جديد لدعم المستخدمين بميزة شحن السيارات الكهربائية، ولقد كشفت الشركة عن النموذج للروبوت في نهاية 2019، ومن ثم إستمرت الشركة في تطوير الروبوت.

ويظهر الإصدار الأولي من الروبوت بتصميم يحاكي النموذج الأولي بشكل كبير، مع عيون رقمية وامضة، وR2-D2، ومن المقرر أن يتلقى الروبوت أوامر من المستخدم ببدء شحن البطارية عند إيقاف السيارة الكهربائية في المرآب، حيث يتجه الروبوت من القاعدة الخاصة به إلى السيارة الكهربائية.

ومن المقرر أن يعمل الروبوت على ربط من بطارية إلى 10 بطاريات، كما يتم سحب البطارية إلى السيارة الكهربائية، أيضاً يعمل الروبوت على توصيل البطارية بالسيارة الكهربائية، ومن ثم يعود الروبوت إلى القاعدة الخاصة به من جديد.

كما يعمل الروبوت على جمع البطاريات وإعادتها لموقعها المخصص بعد إنتهاء شحن السيارة الكهربائية، كما يعمل الروبوت على التوقف ليسمح للسيارات أو المشاه بالمرور.

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