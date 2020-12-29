بالأسعار والإمكانيات.. قائمة بأفضل هواتف 2020 بأقل من 5 آلاف جنيه

إعداد: ضياء السقا

يبحث الكثيرون عن أفضل الهواتف التي أثبتت جدارتها في عام 2020، من حيث الإمكانيات والسعر، وكلما زادت المواصفات زاد الثمن.

وفي هذا السياق، نقدم، قائمة بأفضل 7 هواتف في عام 2020، بأقل من 5 آلاف جنيه.

Realme 6

يأتي مع كاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وشاشة الهاتف أيضا تأتي FHD+ و مع معدل تحديث 90 هيرتز و هي ميزة قوية في هذه الفئة السعرية.

تليفون ريلمي 6 يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 2340 * 1080 بيكسل ومعدل تحديث 90 هيرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

وبها ثقب للكاميرا الأمامية كما يأتي الهاتف بمعالج ميدياتك MT6785 وذاكرة وصول عشوائي ( رامات ) 4 و 6 و 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 و 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع عن طريق microSD.

الهاتف يأتي بأربعة كاميرات في الجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية تأتى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8.

والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.3 وهي واسعة الزاوية 119 درجة والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4.

والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4 لالتقاط الألوان الأبيض والأسود كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f/2.0.

يأتي الهاتف ببطارية بقوة 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10.

السعر:

النسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3800 جنية . النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 4300 جنية

Xiaomi note 9s

أهم مواصفات موبايل شاومي ريدمي نوت 9 اس الرئيسية 2020

الشاشة: مساحتها 6.67 انش من نوع IPS LCD فل اتش دي بدقة 2400*1080 بكسل

المعالج: ثماني النواة كوالكوم سناب دراجون 720 جي

معالج رسوميات: ادرينو 618

الرام: 4 أو 6 جيجا بايت

ذاكرة التخزين: 64 أو 128 جيجا بايت

الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات بدقة 48+8+5+2 ميجا بكسل

الكاميرا الأمامية: واحدة منفردة بدقة 16 ميجا بكسل

البطارية: بقدرة 5020 ملي أمبير

ألوان العدة: أبيض، رمادي، أزرق

السعر:

النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3350 جنية ، والنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 3650 جنية

Samsung galaxy A41

الشاشة: بحجم 6.1 بوصة من نوع سوبر اموليد بدقة 1080×2400 بجودة FHD+.

المعالج: ميدياتك هيليو بي P65 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانو متر.

معالج رسوميات: مالي Mali-G52 MC2.

الرام: 4 جيجا بايت.

ذاكرة التخزين: 64 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية عدسات بدقة 48+8+5 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 25 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

البطارية: بسعة 3500 مللي أمبير.

ألوان العدة: الأسود، الأبيض، الأزرق، الفضي.

السعر: 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0. البطارية: بسعة 4200 مللي أمبير. السعر: 4200 جنيه مصري

Poco M3

الشاشة: بمقاس 6.53 IPS LCD بدقة 2340*1080 بكسل

المعالج: كوالكوم سناب دراجون 662 بتكنولوجيا 11 نانومتر

معالج رسومي: ادرينو 610

الرام: 4 جيجا بايت

الذاكرة التخزينية: 64 أو 128 جيجا بايت

الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 48+2+2 ميجا بكسل

الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 8 ميجا بكسل

البطارية: بقدرة 6000 ملي أمبير

ألوان العدة: أزرق، أسود، أصفر

سعر الجهاز: في مصر يأتي بنحو 2950 جنية مصري 4/64 جيجا وبسعر 3500 جنيه للطراز الثاني 4/128

Moto g play

يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE.

يدعم الهاتف الاتصال بشريحتين اتصال Dual SIM من نوع Micro SIM.

أبعاد الهاتف 153 × 76.6 × 9.8 مم.

وزن الهاتف 155 جرام.

الشاشة بالهاتف من نوع IPS LCD Capacitive بقياس 5.5 بوصة وبدقة 1080×1920 بكسل تدعم اللمس وتعطي 401 بكسل لكل بوصة مع توافر زجاج حماية كورنينج غوريلا 3.

الكاميرا الخلفية بالهاتف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 مع فلاش مزدوج LED وتدعم تصوير فيديو بجودة 1080 بكسل والكاميرا الامامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد مارشيمللو v6.0.1 قابل للتطوير الى أندرويد نوجا v7.0.

المعالج بالهاتف ثماني النواة (4×1.5 جيجا هيرتز & 4×1.2 جيجا هيرتز) مع شريحة من نوع Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 ومعالج رسوميات Adreno 405.

الذاكرة الداخلية للهاتف 16/32 جيجا بايت قابلة للزيادة عن طريق بطاقة micro SD مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا رام.

البطارية بالهاتف من نوع ليثيوم أيون بسعة 3000 ميللي أمبير غير قابلة للإزالة.

السعر: يبلغ سعر الهاتف في مصر 3200 جنية.

Nokia 5.3

الشاشة: بمقاس 6.55 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1600*720 بكسل

المعالج: ثماني النواة من نوع كوالكوم سناب دراجون 665

معالج رسومي: ادرينو 610

الرام: 4 جيجا بايت

ذاكرة التخزين: 64 جيجا بايت

الكاميرا الخلفية: رباعية بدقة 13+5+2+2 ميجا بكسل

الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 8 ميجا بكسل

البطارية: بقدرة 4000 ملي أمبير

ألوان العدة: أسود فحمي، أزرق سماوي، رملي

السعر:يُباع الموبايل على الموقع الرسمي للشركة بسعر 2749 جنيه مصري (64 ج مع 4 رام).

Infinix zero 8

يأتي الهاتف بأبعاد 168.74×76.08×9.07 ملم .

يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

الهاتف يأتي بتصميم بلاستيكي لامع سواء في الظهر أو الإطار فهو مشابه لحد كبير بالزجاج .

يأتي الهاتف بشاشة بشكل الثقب المزدوج وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.85 بجودة الـ FHD+ بدقة 2460×1080 بكسل وتدعم الشاشة معدل التحديث الأعلى الـ 90Hz للحصول على أفضل تجربة سلسلة أثناء استخدام الهاتف سواء في التصفح أو لعب الألعاب أو إستخدام الهاتف بصفة عامة بالإضافة لتوافق الشاشة الكامل مع وضع الـ Dark Mode لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود .

الذاكرة الصلبة تأتي بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت .

أما عن الأداء فالهاتف يأتي بمعالج من شركة ميديا تيك Helio G90T بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MC4 ليقدم ذلك أداء قوي جداً في الألعاب فالمعالج مخصص للحصول على أقصى أداء أثناء اللعب حتى مع الألعاب الثقيلة مثل PUBG مع دعم الهاتف لتقنية التبريد السائل متعدد الأبعاد ليعمل على تقليل درجة الحرارة وتوزيعها بشكل مختلف للعمل على خفض درجة الحرارة لأقصى إمكانية ممكنة بالإضافة لدعم الهاتف لوضع الـ Smart Turbo V1.0 لتسريع الألعاب فهو عبارة عن نظام Turbo مع تطبيق Game Turbo لتعزيز أداء الهاتف أثناء اللعب بالأخص الألعاب الثقيلة للحصول على تجربة محسنة بشكل ملحوظ وهو نفس معالج انفنكس زيرو 8 و ريلمي 6 .

الكاميرا الأمامية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 16 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع مع فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش .

الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهو الخاصة بالتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2 والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير المايكرو والتصوير الليلي والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بعمل العزل والبوبرتريه مع فلاش رباعي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية .

يدعم البلوتوث بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac بالإضافة لدعمه إلى الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم الـ A-GPS .

وسائل الأمان والحماية: يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الطاقة بالإضافة لدعمه لخاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي .

يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .

أما عن منفذ الـ USB فيأتي من النوع الأحدث الـ Type C .

البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة انفنكس XOS 7 .

يتوفر الهاتف باللون الأخضر وباللون الفضي وباللون الأسود

السعر: حوالي 3850 جنية للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام .