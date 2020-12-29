شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق الحواسب الشخصية HUAWEI MateBook D14 وHUAWEI MateBook D15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاشة IPS FullView تعمل باللمس ووزن خفيف وبزر تشغيل ذكي ببصمة الإصبع في السوق المصري

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الاطلاق الرسمي لحواسبها الشخصية المتطورة HUAWEI MateBook D14 وHUAWEI MateBook D15 في السوق المصري بجميع فروع HUAWEI Experience Stores وموزعيها المعتمدين بعروض مميزة وحصرية للمستهلك المصري لتشمل إمكانية التقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد بالإضافة الي سنتين فترة ضمان على الأجهزة. تأتي حواسب هواوي الجديدة لتضع معايير جديدة تماماً في سوق الحواسب الشخصية المصري، حيث تتميز بشاشة عرض FullView، وخاصية Huawei Share، وزر التشغيل يعمل بالصمة، بالإضافة الي السعر التنافسي.

وبهذه المناسبة، صرح "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، " تهتم هواوي بنمط حياة المستخدم بشكل خاص، حيث جميع الأجهزة الذكية التي نصممها تأتي لتلبية تطلعات المستخدم. بجانب هواتفنا الذكية، أصبحنا نركز أكثر على قطاعات الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية، والحواسب الشخصية التي لا تقل أهمية عن الهواتف الذكية بالنسبة للمستهلك في القيام بمهامه اليومية، لتكتمل منظومة هواوي Eco-system التي تستهدف اتصال المستخدم بكل الأجهزة الذكية من حوله."

وأضاف "ين"، أن إطلاق حاسبي HUAWEI MateBook D14 وHUAWEI MateBook D15 سيغيران فئة الحواسب الشخصية الأساسية في السوق المصري، نظراً للإمكانيات المتطورة التي يشهدها المستهلك لأول مرة في السوق المصري مع السعر التنافسي الذي يتناسب مع جميع فئات المستخدمين، بالإضافة الي تقديم خدمات ما بعد البيع مماثلة لتفوقنا في قطاع الهواتف الذكية مع فترة ضمان لمدة سنتين، كما يمكن للمستخدم تجربة حواسب هواوي قبل الشراء في أحد فروع Experience Store المنتشرة في مصر.

تمتاز حواسب HUAWEI MateBook D14 وHUAWEI MateBook D15 بخاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration من هواوي وهي استخدام شاشة وجهة الهاتف الذكي على شاشة الحاسب للتحكم بالجهازين. بالإضافة الي خاصية Huawei Share التي تحول الهاتف الذكي وجهاز Huawei MateBook إلى جهاز واحد فائق الأداء حتى دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت. ستظهر شاشة هاتفك على سطح الكمبيوتر المحمول ما يتيح ميزة سحب الملفات ونقلها.

وتأتي حواسب هواوي MateBook D14 وMateBook D15 بتكنولوجيا جديدة أكثر سلاسة وشاشة عرض FullView وبصمة مدمجة في زر الطاقة تعمل بلمسة واحدة في 0.3 ثانية. يأتي الحاسبان بمعالج AMD Ryzen 5 3500U، الذي يُسرّع الأداء ويعززه. كما أن الحواسب مزودة بساحة تخزين من نوع PCIe SSD بسعة 512 جيجا بايت لهواوي MateBook D14 ومساحة 256 جيجا بايت لهواوي MateBook D15. تحتوي الحواسب على ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت من نوع DDR 4 مع بطاقة رسومات Radeon™ Vega 8 Graphics.

والجدير بالذكر، أن هواوي أطلقت حواسب HUAWEI MateBook D14 وHUAWEI MateBook D15 في جميع فروع هواوي HUAWEI Experience Stores وموزعيها المعتمدين بمصر.