شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تعتزم تصنيع أقمار صناعية من الخشب وإطلاقها فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتبدأ الشراكة بين الجامعة والشركة فى تجربة أنواع مختلفة من الأخشاب فى البيئات القاسية على الأرض، وذلك لحل أزمة النفايات الفضائية، والتى أصبحت مشكلة متزايدة مع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية فى الغلاف الجوى.

وتتميز الأقمار الصناعية الخشبية أنه عند احتراقها لا تطلق موادا ضارة فى الغلاف الجوى، أو تمطر الأرض بحطامها عند وقوعها.

ومن جهته أوضح تاكاو دوى، الأستاذ بجامعة كيوتو ورائد الفضاء الياباني، "في النهاية سيؤثر ذلك على بيئة الأرض"، مضيفا أن المرحلة التالية ستكون تطوير النموذج الهندسي للقمر الصناعى، ثم تصنيع نموذج الرحلة.

من جانبها قالت شركة "سوميتومو" التي تأسست منذ أكثر من 400 عاما، إنها ستعمل على تطوير مواد خشبية شديدة المقاومة للتغيرات فى درجات الحرارة وأشعة الشمس، من أجل تصنيع القمر الصناعي الخشبي الأول في العالم.

وسبق أن حذر الخبراء من التهديد المتزايد لسقوط خردة فضائية على كوكب الأرض، وذلك مع إطلاق المزيد من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

وبحسب المنتدى الاقتصادى العالمى، هناك ما يقرب من 6000 قمر صناعي حول الأرض، نحو 60% منها أصبحت خردة فضائية.