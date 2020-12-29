تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتفي Vivo X60 و X60 Pro بمعدل تحديث 120Hz ومعالج Exynos 1080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo رسمياً اليوم عن هواتف Vivo X60 و X60 Pro التي تنطلق بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz، مع معالج Exynos 1080، وهي أنحف هواتف 5G تنطلق للسوق الصيني في 8 من يناير المقبل.

تتميز سلسلة هواتف Vivo X60 بشاشة E3 AMOLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ودعم تقنية HDR10 بلس، كما تدعم شاش هذه الإصدار معدل تحديث 120Hz، وسرعة لمس 240Hz.



كما تضم شاشة هاتفي Vivo X60 و X60 Pro ثقب للكاميرة الأمامية والذي يحتوي على مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تشغل الشاشة في هذه الإصدارات نسبة 92.7% من إطار الهاتف.

كما تأتي هواتف Vivo X60 كأول الإصدارات التي تنطلق للأسواق برقاقة معالج سامسونج Exynos 1080 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، وتتضمن تقنية 5G.

أيضاً يتميز هاتف X60 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية والتي تتضمن عدسات وتقنية شركة Zeiss، حيث يأتي المستشعر الرئيسي Sony IMX598 بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.48 مع الجيل الثاني من OIS رباعي المحاور، وميزة مقاومة الإهتزاز.

كما يأتي مستشعر portrait الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل وبعد بؤري 50مم، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ودعم تصوير macro عند 2.5سم، بينما يأتي مستشعر periscope telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل ليدعم تكبير حتى 5 مرات، أو تكبير رقمي حتى 60 مرة.

من جانب أخر لا تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف X60 كاميرة periscope، بينما تأتي الكاميرة بجميع التقنيات المميزة من شاومي للتركيز التلقائي في التصوير.

وتقدم Vivo سلسلة Vivo X60 بتصميم متدرج من الجهة الخلفية بتقنية satin AG والتي تدعم تصميم إنسيابي مع تصميم متطور للهاتف يدعم مقاومة بصمات الأصابع بنسبة كبيرة، ولقد أكدت الشركة على أن سلسلة vivo X60 هي أنحف إصدارات 5G، حيث تصل سماكة الهاتف إلى 7.36مم فقط.

مواصفات هواتف Vivo X60 و X60 Pro

شاشة E3 AMOLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ودعم تقنية HDR10 بلس، كما تدعم شاشة هذه الإصدار معدل تحديث 120Hz، وسرعة لمس 240Hz، مع تصميم منحني في إصدار Pro

معالج Exynos 1080 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 5 نانومتر، وكرت شاشة Mali-G78

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR5 مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في UFS 3.1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR5 مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.1.

نظام تشغيل Android 11، مع واجهة OriginOS 1.0

دعم اثنان من شرائح SIM

مستشعر الرئيسي Sony IMX598 بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.48 مع الجيل الثاني من OIS رباعي المحاور، وميزة مقاومة الإهتزاز، ومستشعر portrait الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل وبعد بؤري 50مم، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ودعم تصوير macro عند 2.5سم، بينما يأتي مستشعر periscope telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل ليدعم تكبير حتى 5 مرات، أو تكبير رقمي حتى 60 مرة في إصدار Pro.

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.45

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

منفذ USB C

قياسات هاتف Vivo X60 تصل إلى 159.63 في 75.01 في 7.36مم، مع وزن 175.6 جرام.

قياسات هاتف X60 Pro تصل إلى 158.57 في 73.24 في 7.59مم، ووزن 178 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/ NSA، وDual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ax، والبلوتوث 5.1، وUSB C.

هاتف (X60) يضم قدرة بطارية 4300 mAh، هاتف X60 Pro يضم بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع 33W

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