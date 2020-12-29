تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن هاتف Realme القادم بمعالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف Realme المرتقب والذي يعرف الآن برمز “Koi” أو Race، والذي ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 888، ويأتي وفقاً للتوقعات بتقنية الشحن السريع بقدرة 125W.

أطلقت شركة Realme صفحة جديدة على منصة Weibo مؤخراً لهاتفها المرتقب بمعالج Snapdragon 888، وفي تسريبات نشرت اليوم عبر صفحة @Geek_Cao، كُشِف عن تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار.

ويظهر هاتف Realme في التسريبات المصورة من الجهة الخلفية، مع عبارة “Dare to leap” التي تظهر بشكل واضح في الجهة الخلفية، ولقد أكدت إعلانات تشويقية نشرت من Realme خلال الفترة الماضية أن هذا الإصدار سيأتي بمعالج Snapdragon الجديد.

من جانب أخر تظهر إعدادات الكاميرة الثلاثية في التسريبات المصورة والتي تضم مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وهي مواصفات تتوافق مع هاتف Realme Race.

وتختلف التسريبات المصورة السابقة التي كشفت عن تصميم جلدي في الغطاء الخلفي لهاتف Realme Race، بينما يظهر هذا الإصدار بتصميم زجاجي في الجهة الخلفية مع ألوان متدرجة.

ولقد أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Koi ينطلق بميزة دعم تقنية الشحن السريع UltraDART بقدرة 125W، لدعم بطارية بقدرة 4000 mAh، وشحن نسبة 41% خلال 5 دقائق فقط، أو شحن الهاتف بشكل كامل خلال 20 دقيقة.

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