شاومي تعلن عن MIUI 12.5 لهواتفها الذكية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة شاومي الصينية عن الإصدار الأحدث من واجهتها المخصصة المسماة MIUI 12.5.
ويأتي هذا الإصدار الجديد خلفًا للإصدار السابق المسمى MIUI 12 مع وجود العديد من التحسينات الهائلة للخصوصية والمعالجة المحسنة للتطبيقات والقدرة على تلقي الإشعارات والقيام ببعض الأعمال عبر أجهزة ويندوز المتصلة.
وأوضحت شاومي أن الاسم يجعل التحديث الجديد يبدو وكأنه شيء ثانوي، لكنه في الواقع خطوة كبيرة للأمام، وستكون واجهة المستخدم الجديدة موجهة نحو هواتفها في عام 2021.
وحسن الإصدار الأحدث MIUI 12.5 الجماليات والتصميم المرئي، وقارن المدير التنفيذي للشركة الواجهة مع iOS، وقال: إن تأثيرات الانتقال هي نفسها إلى حد كبير.
وتفاخر شاومي أيضًا بكونها الشركة التي تقدم أقل عدد من تطبيقات النظام، مقارنةً بالشركات الأخرى، مثل آبل وهواوي وأوبو وفيفو.
وتضمن التطوير الخلفي إعادة كتابة البنية الأساسية بحيث يستخدم الإصدار الأحدث MIUI 12.5 ذاكرة أقل بنسبة 20 في المئة وطاقة أقل بنسبة 25 في المئة، مع انخفاض استخدام ذاكرة الخلفية بمعدل 35 في المئة.
وعند الحديث عن التطبيقات، تحصل على عدد قليل من التطبيقات المثبتة سابقًا للإعدادات والكاميرا والمكالمات الهاتفية، ولا توجد برامج زائدة عن الحاجة.
وكما هو الحال في MIUI 11 و MIUI 12، فقد أضافت شاومي خلفية ديناميكية جديدة أخرى من أعلى قمة جبل Four Sisters في سيتشوان بالصين، وهي تتكيف مع الحياة الواقعية بناءً على الطقس الفعلي من حولك.
وهناك أيضًا المزيد من التخصيصات في المشاهد والأصوات، حيث تأتي الإشعارات المتعددة بأربع نغمات مختلفة، مستوحاة من أماكن مختلفة حول العالم.
وعند الحديث عن الأمان، يسمح لك الإصدار الأحدث من واجهة المستخدم بمنع التطبيقات من الوصول إلى الحافظة وموقعك وبياناتك الخاصة ولن تحفظ كلمات المرور أو المعلومات الحساسة الأخرى.
ووفقًا لخريطة الطريق التي أصدرها مجتمع شاومي، يبدأ مستخدمو الشركة بتلقي تحديث MIUI 12.5 الجديد عبر القناة المستقرة بدءًا من شهر أبريل 2021.
النسخة التجريبية المغلقة من MIUI 12.5:
الدفعة الأولى (تم إصدارها):
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 9
- Mi 9 SE
- Redmi K20
- Mi 9T
- Redmi K20 Pro
- Mi 9T Pro
- Mi CC9e
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K30 Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi K30 5G
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi K30 4G
- POCO X2
- Mi CC9 Pro
- Mi Note 10
- Redmi K30S
- Mi 10T
- Mi 10 Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K30i 5G
الدفعة الثانية (تبدأ من منتصف إلى أواخر يناير 2021):
- Mi 9 Pro 5G
- Mi CC9
- Mi 9 Lite
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 10T Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 9T
- Redmi 9 Power
النسخة التجريبية العامة من MIUI 12.5:
يتم إصدارها على دفعات من منتصف إلى أواخر يناير 2021.
النسخة المستقرة من MIUI 12.5:
تبدأ الدفعة الأولى في نهاية الربع الرابع من عام 2021، وتشمل: Mi 11 و Mi 10 Ultra و Mi 10 Pro و Mi 10.
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