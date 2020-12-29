شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تقنية mini-LED وكيف تستفيد منها شركات التكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من التسريبات الأخيرة أن شركة أبل تستعد لاستخدام تقنية عرض جديدة تسمى "mini-LED" فى الإصدارات المستقبلية من MacBook Pros وiPad Pros، وفيما يلي نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه التقنية الجديدة كما يلي:

Mini-LED:

هى تقنية عرض جديدة تدعى أنها أفضل من شاشات LED القياسية وحتى أفضل من شاشات OLED، وهى اختصار لـ sub-millimeter light-emitting diode والتى تشير إلى مصابيح LED بحجم نحو 100 ميكرومتر، وتحتوى شاشات mini-LED على مزيد من LEDs فى لوحة الإضاءة الخلفية التى ليست فقط أصغر حجما لكنها معبأة معا بإحكام.

ونتيجة لذلك، توفر شاشات LED البسيطة نسب تباين محسنة وأوقات استجابة منخفضة، وبفضل التعتيم المحلى الأفضل، تزيد شاشة mini-LED من التباين بين المساحات الداكنة والمشرقة فى الصورة، ولعل الميزة فى شاشة Mini-LED هى أنها أقل عرضة للإحراق مثل OLED.

وتوفر تقنية Mini LED دقة ألوان أفضل سطوعاً أعلى مع انخفاض استهلاك الطاقة وبالتالى تعمل على تحسين عمر البطارية، لكن يبدو أن OLED تأتى بألوان مشبعة فى بعض الأحيان لكنه يعانى من صبغة حمراء وارتفاع استهلاك الطاقة، كما أنه عرضة لطبع الصورة المعروضة بشكل مستمر او الاستخدام لفترة طويلة وهو أمر شائع.

إلا أن تقنية شاشات Mini LED تمتلك ميزة تعتيم وتباين الألوان وتأثيراتها مثل شاشات الـOLED لكن فى بعض خطوط الإنتاج قد تكون تكاليف شاشات العرض Mini LED أقل من نظيراتها OLED.