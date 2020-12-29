تكنولوجيا: شاومي تكشف عن جهاز راوتر Router AX6000 بتقنية Wi-Fi 6 وسرعة 6000 ميجابت في الثانية

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن جهاز راوتر Router AX6000 الجديد بتقنية Wi-Fi 6، وسرعة نقل بيانات 6000 ميجابت في الثانية، وينطلق بسعر 92 دولار.
كشفت شاومي عن جهاز الراوتر Mi AIoT AX6000، وهو أول جهاز راوتر بتقنية Wi-Fi 6 من الفئة المميزة من شاومي، والذي يدعم نطاق ترددي نطاق ترددي 4 في 4 عند 160MHz، وسرعة نقل بيانات 6000 ميجابت في الثانية، وهو أول جهاز راوتر بتقنية 4K QAM.
ويدعم جهاز الراوتر Mi AIoT AX6000 كثافة نقل بيانات للشبكات بسرعة أعلى بنسبة 20%، أيضاً يتضمن الراوتر منفذ Ethernet بسرعة 2500 ميجابت في الثانية، مع 6 من مضخمات الإشارة المستقلة، والتي تدعم الشبكات المتداخلة، وتقنية Xiaomi Share.
مواصفات جهاز AIoT Router AX6000
- يدعم شبكات 802.11ax عند 574 ميجابت في الثانية 2 في 2 عند 2.4G، و 802.11 ax عند 4804 ميجابت في الثانية 4 في 4 عند 160 ميجا هرتز بتردد 5GHz
- البروتوكول: IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax ، IEEE 802.3 / 3u / 3ab
- معالج كوالكوم IPQ5018 مع 1GHz NPU
- ذاكرة 512 ميجا بايت رام، و256 ميجا روم
- 6 من الهوائيات الخارجية متعددة الإتجاهات، مع 1 من الهوائيات يدعم الإتصال مباشرة بأجهزة شاومي الذكية عبر التطبيق المخصص.
- تقنية MU-MIMO تدعم إتصال أجهزة متعددة في نفس الوقت، حيث يدعم إتصال حتى 248 جهاز
- ميزة التحكم عبر تطبيق Mi Wi-Fi على منصة الأندوريد وiOS
- يتميز بتصميم بثقوب في الجزء العلوي والسفلي لتشتيت الحرارة
- يدعم معايير الحماية WPA3.
ومن المقرر أن يتوفر الجهاز للحجز المسبق اليوم بسعر 91.6 دولار، على أن يتوفر للشراء في السوق الصيني بدءاً من 8 من شهر يناير المقبل.
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