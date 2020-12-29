تكنولوجيا: شاومي تكشف عن جهاز راوتر Router AX6000 بتقنية Wi-Fi 6 وسرعة 6000 ميجابت في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً عن جهاز راوتر Router AX6000 الجديد بتقنية Wi-Fi 6، وسرعة نقل بيانات 6000 ميجابت في الثانية، وينطلق بسعر 92 دولار.

كشفت شاومي عن جهاز الراوتر Mi AIoT AX6000، وهو أول جهاز راوتر بتقنية Wi-Fi 6 من الفئة المميزة من شاومي، والذي يدعم نطاق ترددي نطاق ترددي 4 في 4 عند 160MHz، وسرعة نقل بيانات 6000 ميجابت في الثانية، وهو أول جهاز راوتر بتقنية 4K QAM.

ويدعم جهاز الراوتر Mi AIoT AX6000 كثافة نقل بيانات للشبكات بسرعة أعلى بنسبة 20%، أيضاً يتضمن الراوتر منفذ Ethernet بسرعة 2500 ميجابت في الثانية، مع 6 من مضخمات الإشارة المستقلة، والتي تدعم الشبكات المتداخلة، وتقنية Xiaomi Share.

مواصفات جهاز AIoT Router AX6000

يدعم شبكات 802.11ax عند 574 ميجابت في الثانية 2 في 2 عند 2.4G، و 802.11 ax عند 4804 ميجابت في الثانية 4 في 4 عند 160 ميجا هرتز بتردد 5GHz

البروتوكول: IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax ، IEEE 802.3 / 3u / 3ab

معالج كوالكوم IPQ5018 مع 1GHz NPU

ذاكرة 512 ميجا بايت رام، و256 ميجا روم

6 من الهوائيات الخارجية متعددة الإتجاهات، مع 1 من الهوائيات يدعم الإتصال مباشرة بأجهزة شاومي الذكية عبر التطبيق المخصص.

تقنية MU-MIMO تدعم إتصال أجهزة متعددة في نفس الوقت، حيث يدعم إتصال حتى 248 جهاز

ميزة التحكم عبر تطبيق Mi Wi-Fi على منصة الأندوريد وiOS

يتميز بتصميم بثقوب في الجزء العلوي والسفلي لتشتيت الحرارة

يدعم معايير الحماية WPA3.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز للحجز المسبق اليوم بسعر 91.6 دولار، على أن يتوفر للشراء في السوق الصيني بدءاً من 8 من شهر يناير المقبل.

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