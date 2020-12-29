شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة الطيران الأمريكية تسهل عمل الطائرات بدون طيار فى تسليم البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) للطائرات بدون طيار بالتحليق على مستوى منخفض فى الأماكن العامة، والعمل ليلًا مع مصابيح مضادة للتصادم فى خطوة مهمة نحو استخدامها فى تسليم البضائع، حيث أصدرت إدارة الطيران الأمريكية قواعد طال انتظارها للسماح للطائرات الصغيرة بدون طيار بالتحليق فوق الأشخاص وخلال فترات الليل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تتطلب إدارة الطيران الفيدرالية أيضًا التعرف عن بُعد على معظم الطائرات بدون طيار لمعالجة المخاوف الأمنية، كما أنه بالنسبة للأجهزة التى تعمل خلال ساعات المساء، فإن المنظمة تلزمها بالتزود بأضواء مضادة للتصادم، وتسمح القواعد النهائية بالعمليات على المركبات المتحركة فى بعض الظروف.

وأضافت أنه مطلوب رقم تعريفى لجميع الطائرات بدون طيار التى تزن 0.55 رطل أو أكثر اعتبارًا من عام 2022، والطيران بدون هذا النظام سيكون غير قانوني بحلول عام 2023.

وقال ستيف ديكسون، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، فى بيان، إن القواعد الجديدة تفسح المجال لمزيد من دمج الطائرات بدون طيار في مجالنا الجوي من خلال معالجة مخاوف السلامة والأمن.

وأضاف ديسكون "أنها تقربنا من اليوم الذى سنشهد فيه بشكل روتينى عمليات الطائرات بدون طيار مثل تسليم الطرود".

ولعل السباق مستمرًا لشركات مثل Amazon وUPS لإنشاء أساطيل طائرات بدون طيار لتسريع عمليات التسليم، والمعرف عن بعد، الذى تم الإعلان عنه لأول مرة فى عام 2019، هو نظام مشابه للوحة الترخيص الإلكترونية ويسمح للمسؤولين بتتبع كل مركبة جوية.

كما يتطلب أحد التغييرات فى القاعدة النهائية ألا تحتوى تلك الطائرات الصغيرة بدون طيار على أى أجزاء دوارة مكشوفة من شأنها أن تمزق جلد الإنسان.

وتلغى قاعدة المعرف عن بعد النهائية متطلبات توصيل الطائرات بدون طيار بالإنترنت لنقل بيانات الموقع؛ فتتطلب القاعدة النهائية أن تقوم الطائرات بدون طيار ببث رسائل الهوية عن بعد عبر بث التردد اللاسلكي.

وستصبح القواعد الجديدة سارية بعد 60 يومًا من نشرها الشهر المقبل، كما سيكون أمام مصنعي الطائرات بدون طيار 18 شهرًا للبدء في إنتاج طائرات بدون طيار مزودة بمعرف عن بعد، بينما سيكون أمام مشغلي الطائرات بدون طيار عام إضافي لبدء استخدام الطائرات بدون طيار مع معرف عن بعد.