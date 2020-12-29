شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2.6 مليار دولار والرقم فى تزايد.. إجمالى أرباح "بابجى" فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت لعبة PUBG Mobile نجاحًا ساحقًا بعد وقت قصير من ظهورها لأول مرة على منصات الأجهزة المحمولة في عام 2017، ومنذ ذلك الحين، شهدت اللعبة نموًا هائلاً من حيث عدد اللاعبين النشطين وإجمالي الإيرادات الإجمالية، فوفقًا لتقرير صادر عن SensorTower، تمكنت PUBG Mobile جنبًا إلى جنب مع نسختها الصينية Game Of Peace من تحقيق حوالي 2.6 مليار دولار من الإيرادات على مستوى العالم في عام 2020 عبر منصات Android وiOS.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد بلغ نمو الإيرادات حوالي 64.3٪ أكثر مما كانت عليه في عام 2019، وقد كانت اللعبة ثاني أعلى لعبة من حيث الأرباح، وفقًا لتقرير Sensor Tower بإيرادات إجمالية تبلغ حوالي 173.8 مليون دولار في نوفمبر 2020.

ورغم أنه في سبتمبر الماضى قامت الهند بحظر اللعبة، فإنها جمعت عائدات إجمالية قدرها 198 مليون دولار وتمكنت من الحفاظ على المركز الثاني للألعاب الأكثر ربحًا، ومع ذلك، في أكتوبر، تراجعت اللعبة إلى المركز الثالث في قائمة الألعاب العشر الأكثر ربحًا، وبالنظر إلى أرقام الإيرادات قبل حظر الهند، حققت اللعبة أعلى إيرادات في شهر مارس عند 270 مليون دولار، عندما كان العالم بأكمله يحاول الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ إغلاق كامل.

بعد القفز لبضعة أشهر، كانت اللعبة هي اللعبة الأكثر ربحًا حيث بلغت إيراداتها الإجمالية 221 مليون دولار في جميع أنحاء العالم في أغسطس، وفي يوليو ويونيو ومايو، حققت اللعبة إيرادات إجمالية قدرها 209 مليون دولار و168 مليون دولار و215 مليون دولار على التوالي.

وفيما يلي مخطط يعرض إجمالي الإيرادات الشهرية لـ PUBG Mobile في عام 2020.

وبالتأكيد، يُظهر الحظر الهندي على PUBG Mobile تأثيره من حيث الإيرادات، وعلاوة على ذلك، تراجعت اللعبة إلى المركزين الثاني والثالث من حيث إجمالي الإيرادات من المركز الأول.