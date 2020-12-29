بالصور.. اكتشاف سلالة جديدة من الأفاعي في متحف كانساس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - ليس بالضرورة أن يتم اكتشاف كل الحيوانات الجديدة في الغابات، فقد تم مؤخراً اكتشاف نوع جديد من الثعابين في متحف بعد أن تمّ تجاهلها من قبل الباحثين لسنوات.

والثعبان المكتشف مؤخراً Levitonius mirus ، المعروف أيضاً باسم ثعبان Waray dwarf burrowing ، وموطنه الفلبين.

إنّ عينات من هذا الثعبان والتي تم إرسالها إلى الجامعة تم تحديدها بشكل خاطئ في ما مضى لحين أجرى مساعد باحث تحليلاً لمقاييسها وهيكلها العظمي، وتم الإقرار بأنه لم يكن مجرد نوع جديد ، ولكنها سلالة جديدة تماماً.

والثعبات المكتشف بطول 6.7 إنش، يعد واحداً من أصغر الثعابين يعد قزم واراي Waray Dwarf ، كونه يملك أقل عدد من الفقرات من أي نوع آخر.

فهناك ما لا يقل عن 112 نوعاً من الثعابين البرية في الفلبين ، تنتشر عبر 14 سلالة.

وبين عامي 2006 و 2007 ، تم جمع ثلاث عينات من جزر سمر وليتي وإرسالها إلى معهد التنوع البيولوجي في جامعة كانساس ومتحف التاريخ الطبيعي.

وهناك ، تم إضافتها إلى مجموعة المؤسسة من الثعابين المحفوظة ولكن لم يتم تحديدها كنوع جديد-حتى بعد العثور على المزيد من العينات في عام 2014.

ولم يحدث ذلك حتى بدأ مساعد الأبحاث جيف وينل عمله في الدكتوراه في الجامعة وبدأ في تحليل مجموعة المعهد.

وقد وصفت العينات بأنها Pseudorabdion, جنس مختلف تماماً من الثعابينـولكن بعد أن تسلسل الحمض النووي لعينات الأنسجة التي كانت لدى المعهد, أدركت أخيراً أنها لم تكن Pseudorabdion على الإطلاق.

ولكشف الغموض, قام هو وأمين المتحف ريف براون بفحص موازينهما وأجرى فحوصات مقطعية على التشريح الداخلي لعينة واحدة.

قرروا أنها لم تكن مجرد نوع جديد ، ولكن سلالة جديدة تماماً.

وقد قال براون ، الذي شارك في تأليف التقرير عن Levitonius mirus ، المنشور في مجلة Copeia: “لقد أخطأ علماء الأحياء الميدانيون المدربون—وفعلنا ذلك مراراً وتكراراً ، على مر السنين—فشلنا في التعرف على أهمية اكتشافاتنا ، التي تم الحفاظ عليها وافترضت على أنها تشبه إلى حد ما الثعابين الشائعة”.

وقد سميت الأفعى باسم شعب واراي ، الذين يعيشون على جزر سمر وليتي.

بينما اسمها العلمي, Levitonius mirus, تكريماً لعالم الأعشاب آلان ليفيتون-الذي قضى عقوداً في البحث عن الثعابين من الفلبين – و “mirus,” الكلمة اللاتينية لـ ” غير متوقع.’

ويقول وينل: “هذا يشير إلى الطبيعة غير المتوقعة لهذا الاكتشاف، واستعادة تسلسل الحمض النووي ثم التساؤل عما كان يحدث.’

وقد تم تعيين Levitonius “كسلالة مصغرة” من الثعابين-يصل طولها إلى 6.7 إنش كحد أقصى.

ويضيف وينل ل CNN, أنه “بحجم قلم رصاص، إنه أقرب الأقارب لسلسلة هذه الثعابين يمكن أن يكون أكبر ثلاث إلى أربع مرات.”

في بيئتها الأصلية ، تقضي معظم وقتها تحت الأرض ، وتطفو على السطح فقط بعد هطول أمطار غزيرة.

ولديها أقل عدد من الفقرات بين كل أنواع الثعابين ، وفقاً لوينل ، ويعود ذلك على الأرجح نتيجة التصغير والتكيف لقضاء معظم حياتها تحت الأرض.

يذكّر الاكتشاف العلماء بأنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن التنوع البيولوجي للزواحف في المنطقة ، كما قال عالم الأحياء ماريت بوناشيتا سانغيلا من مركز المعلوماتية والبحوث للتنوع البيولوجي في جامعة الأب ساتورنينو أوريوس في مدينة بوتوان.

وأضاف: “طوال هذا الوقت ، كنا نسير حرفياً فوقهم بينما قمنا بمسح غابات سمر وليتي”. المرة القادمة سأحضر مجرفة.’

هذا هو على الأقل النوع الثاني من الثعابين من جنوب شرق آسيا التي تم تحديده هذا الشهر.

وتم تسمية ثعبان عثر عليه في الغابات الكارستية في فيتنام مؤخراً Achalinus zugorum ، تكريما لأمين الزواحف والبرمائيات المتقاعد في سميثسونيان ، جورج زوغ.

ويملك هذا الزاحف النادر ظهراً بنفسجيا غامقاً ومظلماً ، بالإضافة الى جانب سفلي بني داكن ولون قزحي قوي في جميع أنحاء جسمه بالكامل.

وعلى عكس معظم الثعابين ، يظهر جلد Achalinus zugorum من بين المقاييس الصغيرة التي تبطن جسمه.