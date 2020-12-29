تسريب جديد يكشف تصميم أول ساعة من سلسلة أبل ووتش الذكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

كشفت تسريبات جديدة عن النموذج الأولي لساعة أبل ووتش التي تعمل شركة أبل الأمريكية على تطويرها .

أظهرت صور جديدة ونادرة للغاية تم تسريبها على تويتر، النموذج الأولي لبناء ساعة أبل ووتش، حيث جرى الكشف عن تصميم غريب، قد يمثل النواة الأساسية لاختبار الإصدارات الأولى من نظام تشغيل ووتش أو إس (WatchOS) من أبل.

وتعد أبل ووتش حاليًا واحدة من أكثر الساعات الذكية المرغوبة في السوق، سواء كان ذلك بسبب تصميمها أو ميزات البرامج أو لتكاملها مع النظام البيئي لمنتجات أبل، إذ يوفر ذلك راحة أكبر لمستخدميها.

ومرت ساعة أبل الذكية بمراحل من التطوير، مما أدى إلى إنتاج عدة نماذج أولية، كما يُعرف عن أبل قوتها في صيانة أسرارها، لكن في بعض الأحيان، ينتهي الأمر ببعض المعلومات الداخلية إلى ”العلانية“، وهو ما حدث لنموذج أولي لـ ”أبل ووتش“.

وكان أحد الحسابات التقنية على وسائل التواصل الاجتماعي (AppleDemoYT) قد نشر صورة من نموذج أبل ووتش الأولي، ويمثل الجهاز ما قبل ظهور زر الصفحة الرئيسية (Digital Crown)، فيه زران فقط على الجانب الأيسر وما يشبه زر الصفحة الرئيسية المدمج في العلبة.

وفي إحدى الصور تعرض الشاشة رسالة تحذر المستخدم من أن هذا النموذج الأولي غير مخصص للبيع، وأنه يجب عدم عرضه دون إذن محدد.