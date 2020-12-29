سماعة AirPods Max مطلية بالذهب بـ 108 آلاف دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ 37 دقيقة

كشفت شركة Caviar الروسية النقاب عن إصدار من سماعات AirPods Max المطلية بالذهب الخالص بسعر يبلغ 108 آلاف دولار، ويتوقع إصدارها العام المقبل.

وتتوفر سماعات AirPods Max باللونين الأبيض والأسود مع عرض كل لون بقطعة واحدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن تصميم السماعات بالذهب الخالص يبدو أنيقًا ويؤكد ذوق المستخدمين، وهي مصممة خصيصًا للأشخاص الذين يريدون أن يكونوا دائمًا في القمة.

وطرحت الشركة مؤخرًا جهاز iPhone 12 Pro يشتمل على قطعة صغيرة من لوحة دوائر كمبيوتر Apple I الأصلية.

وكشفت شركة Caviar الروسية النقاب عن إصدار محدود من هاتف iPhone 12 Pro جديد، مستوحى من تصميم الدوائر القديمة لجهاز Apple I الأصلي.

وصمم الإصدار الخاص من iPhone 12 Pro‌ تكريمًا لجهاز Apple I الأصلي الذي كان أول كمبيوتر تصنعه شركة ”أبل“ الأمريكية.

ويتميز الهيكل الخاص بالإصدار الجديد بلوحة مصنوعة من الخشب تشبه تلك المستخدمة في Apple I، مع شاشة مصغرة من التيتانيوم اللامع وأزرار لوحة مفاتيح مع كتابة حروف Apple بالشكل القديم لها.

ومن المقرر إصدار تسع نسخ فقط من الإصدار الخاص بهاتف iPhone 12 Pro‌، وتبدأ الأسعار من 9990 دولارًا للتكوين الأساسي.