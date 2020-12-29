غوغل تزيل هذه الخدمة من هواتف Pixel

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ ساعتين

أزالت شركة غوغل العملاقة خدمة التصوير الفلكي من هواتف بيكسل وذلك من خلال تحديث Google Camera 8.1 الصادر في منتصف شهر تشرين الثاني، بحيث لم يعد بإمكان مستخدمي Pixel 5 و Pixel 4a 5G استخدام الكاميرا الفائقة الاتساع لالتقاط صور للنجوم.

وكانت ميزة التصوير الفلكي نقطة بيع رئيسية في Pixel 4، وكانت متوفرة في الكاميرات العادية والكاميرات المقربة.

وعندما تم الإعلان عن جهازي Pixel 5 و Pixel 4a 5G مع العدسات ذات الزاوية العريضة الجديدة، تمت إضافة ميزة تصوير النجوم إلى تلك العدسات أيضًا.

وتتيح ميزة التصوير الفلكي للمستخدمين التقاط صور للسماء ليلاً من خلال توجيه الهاتف لأعلى وإبقائه ثابتًا، إما عن طريق موازنته عبر كائن قريب أو وضعه على حامل ثلاثي القوائم.

ولا تزال الميزة متاحة في الكاميرات الأخرى للهواتف، لكن إذا انتقلت إلى وضع Night Sight وقمت بالتبديل إلى الكاميرا ذات الزاوية الفائقة الاتساع، فتتلقى الآن تحذيرًا يقول: تكبير يصل إلى 1x للتصوير الفلكي، بينما كانت الرسالة تقول قبل التحديث: تشغيل التصوير الفلكي.

ولا يزال بإمكان مالكي Pixel 5 و Pixel 4a 5G استخدام العدسة فائقة الاتساع في وضع Night Sight، ولكن ليس لالتقاط النجوم.

ويعد استخدام العدسة الفائقة الاتساع للتصوير الفلكي أمرًا منطقيًا لأنها تتيح للمستخدمين التقاط المزيد من المشهد، لكن يتعين على المستخدمين الآن الاكتفاء بالعدسة العادية، التي لا تزال توفر مجال رؤية واسعًا نسبيًا.

وحدثت شركة جوجل مستند الدعم الفني للتصوير في الإضاءة المنخفضة لإضافة التحذير التالي: تعمل ميزة التصوير الفلكي في Pixel 5 و Pixel 4a 5G من خلال إعدادات التكبير التي تساوي أو تزيد عن 1x فقط.

ويبدو أن هذا التغيير في مستند الدعم الفني للتصوير في الإضاءة المنخفضة قد حدث في وقت ما بين 1 نوفمبر و 7 نوفمبر.

وبالنظر إلى أن التحديث كان موجودًا لمدة شهر ونصف قبل أن يبدأ معظم الأشخاص بملاحظة أنه قد تمت إزالة الميزة، فقد يكون من الواضح لماذا اعتقدت جوجل أنها قد لا تضطر لذكر ذلك في سجل التغيير.

وتمثل إزالة هذه الميزة تذكيرًا بأن الميزات البرمجية المستخدمة للإعلان عن هاتف ما قد تكون عرضة للتغيير، مثلما حصل مع السعة التخزينية غير المحدودة بالجودة الأصلية لجهاز Pixel في Google Photos.