تكنولوجيا: تقرير يؤكد على تسجيل السيارات للكثير من البيانات التي تتخطى المصرح به

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي نشرت عبر شبكة NBC الإخبارية عن تسجيل السيارات الكثير من البيانات المختلفة التي تتخطى البيانات المصرح بها من المستخدم مسبقاً.

تعمل منصة السيارات غالباً على تسجيل بيانات الموقع، كما تأتي بعض السيارات بإمكانيات أكثر لتسجيل توقيت فتح أبواب السيارة، أو بعض التسجيلات الصوتية، ولقد أوضح تقرير شبكة NBC الإخبارية كم البيانات التي يمكن أن تصل إليها منصة السيارات، والتي قد تصل إلى الشرطة أو الجهات الخاطئة في النهاية.

ولقد إستشهد تقرير NBC بجرائم سجلت فيها السيارات أصوات الضحايا، كما أوضح التقرير دور شركة Berla Corp التي قد بدأت نشاطاً تجارياً يرتكز على إستخراج البيانات التي يتم تسجيلها عبر منصة السيارات لدعم الشرطة.

ويؤكد التقرير على صعوبة حماية بيانات المستخدم مع تسجيل منصة السيارات الكثير من البيانات، أيضاً تزداد صعوبة حماية خصوصية المستخدم مع وجود برنامج Berla الذي يعمل على قراءة التعريفات الغير تقليدية لأجهزة البلوتوث و Wi-Fi التي تتصل بنظام معلومات السيارات، إلى جانب جهات الإتصال، والرسائل النصية.

أيضاً يعمل البرنامج على الدخول إلى المعلومات المخزنة على جهاز الحاسب في السيارة، لتحديد وقت فتح أبواب السيارة، وتحديد موقع السيارة على نظام GPS المدمج.

كما أكد تقرير NBC على أن هذه البيانات يمكن الوصول إليها أيضاً عبر المتسللين عبر تطبيقات مخصصة، والتي تتيح الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، مع إمكانية التحكم في السيارة وتشغيلها وفتح النوافذ عن بعد.

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