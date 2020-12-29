شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لسعي وزارة العدل الأمريكية لحظر تيك توك من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة العدل الأمريكية استئنافًا لأمرالقاضي الفيدرالي الصادر في 7 ديسمبر والذي يمنع وزارة التجارة من فرض قيود ضد تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة المملوك للصين تيك توك، والذي كان سيحظر استخدامه فعليًا في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن أمرًا بعد أن قام القاضي الأمريكي ويندي بيتلستون في بنسلفانيا في أكتوبر الذي أصدر أمرًا قضائيًا ضد الحظر، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر، وقالت وزارة العدل إنها تستأنف أمر نيكولز أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة.

وقد بدأ الصراع بين الحكومة الأمريكية وتيك توك في أغسطس، عندما أصدر الرئيس ترامب أمرًا يقول إن المخاوف الأمنية بشأن TikTok وWeChat، وكلاهما من التطبيقات التي تتخذ من الصين مقراً لها، تشكل حالة طوارئ وطنية، واستند إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يسمح للرئيس بحظر المعاملات بين الولايات المتحدة والكيانات الأجنبية.

وأصدر الرئيس ترامب بعد ذلك أمرًا في 14 أغسطس يمنح الشركة الأم ByteDance حوالي 90 يومًا إما ببيع أو فصل أعمال TikTok في الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في 12 نوفمبر وكان من شأنه أن يوقف عمليات التطبيق في الولايات المتحدة.

في 18 سبتمبر، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمرًا بحظر تنزيلات التطبيق في الولايات المتحدة، ولكن بعد يوم واحد، قال الرئيس إنه وافق "من حيث المفهوم" على عرض من Oracle عملاق الحوسبة السحابية ليصبح "الشريك التقني الموثوق به" لـ TikTok، فيما دعت تلك الصفقة إلى إنشاء كيان جديد، TikTok Global، والذي سيكون مقره في الولايات المتحدة ويتولى المعالجة والتخزين لجميع مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة.

ولكن بعد ذلك، نسيت إدارة ترامب الأمر برمته، على ما يبدو، فيما قدمت TikTok التماسًا في العاشر من نوفمبر للحصول على تمديد لمدة 30 يومًا لموعد 12 نوفمبر، وقالت الشركة إنها لم تتلق "أي تعليقات جوهرية" من إدارة ترامب لبعض الوقت، وأعطت الإدارة مهلة حتى 27 نوفمبر، ومرة ​​أخرى حتى 4 ديسمبر، ثم قالت الحكومة إنها لن تنفذ الموعد النهائي الخاص بها.