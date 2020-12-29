هايسنس الصينية تطلق هاتفها الذكي A7 بشاشة “الحبر الإلكتروني”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 7 دقائق

كشفت شركة “هايسنس” الصينية النقاب عن هاتفها الذكي A7 الجديد المزود بشاشة حبر إلكتروني (E-Ink) وتقنية G5، لعشاق القراءة تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويأتي هاتف هايسنس الذكي A7 الجديد، مزودا ببطارية ذات سعة كبيرة ونظام Android 10.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الحبر الإلكتروني تأتي بقياس 6.7 بوصة يمكن أن تعرض “الورقة الإلكترونية” 16 درجة من اللون الرمادي.

وتستخدم هذه الشاشات لقراءة الكتب الإلكترونية؛ لأنه يمكن قراءتها بسهولة في ضوء الشمس المباشر مع السماح بفترات تشغيل أطول للبطارية البالغ سعتها 4770 مللي أمبير ساعة.

وتحتوي الشاشة على إضاءة أمامية بحيث يمكن استخدام الهاتف الذكي أيضا في حالات ضعف الإضاءة، ويعتمد الهاتف على المعالج Tiger T7510 SoC بسرعة 2 جيجاهرتز ووحدة معالجة الرسوميات Imagination IMG9446.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 6 جيجابايت، بينما تبلغ سعة ذاكرة الفلاش 128 جيجابايت، مع دعم لنظام Android 10 بحيث يمكن تنزيل التطبيقات لجميع متاجر الكتب الإلكترونية الشائعة دون أي مشاكل.

الحبر الإلكتروني تقنية حديثة نسبياً تستخدم بشكل رئيسي في الأجهزة المتنقلة مثل قارئ الكتاب الإلكتروني وأحياناً الهواتف المحمولة.

وهذه التقنية تستخدم التدرج الرمادي، وتتوفر الآن بالألوان.

سوق الهواتف الذكية

وكان لجائحة فيروس كورونا (كوفيد_19) بالغ الأثر على صناعة الهواتف الذكية التي تباطأت مع إغلاق المصانع ومتاجر البيع بالتجزئة، ما أدّى إلى تعرّض المبيعات للخطر، حتى بلغ الإنتاج العالمي في الربع الثاني من العام الجاري (268 مليون وحدة).

وتراجع الإنتاج العالمي للهواتف الذكية بنسبة 16.7٪ على أساس سنوي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بحسب أحدث تقرير لشركة “ترند فورس” للتسويق والخدمات الإلكترونية.

وتتوقع “ترند فورس” أن يبلغ إنتاج الهواتف الذكية نحو 1.24 مليار هاتف ذكي بحلول نهاية عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.3% مقارنة بالعام الماضي، أما في العام المُقبل 2021، فتتوقع الشركة أن يشهد السوق انتعاشًا في الإنتاج مع الارتفاع الحاد في شبكات الجيل الخامس 5G – التي من المقرر أن تصل إلى الهواتف الذكية الأرخص بكثير خلال الأشهر المقبلة مع حلول رقائق 5G منخفضة المستوى التي تقدمها شركتا “كوالكوم” و”ميدياتك”.