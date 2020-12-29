تكنولوجيا: سامسونج تفتح باب التسجيل قبل الحجز المسبق لسلسلة Galaxy S21

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سامسونج القادم في 14 من يناير المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S21، ولقد بدأت العملاق الكوري بالفعل في فتح باب التسجيل قبل الحجز المسبق لسلسلة Galaxy S21.
يمكن للمستخدمين الآن التسجيل في صفحة سامسونج المخصصة للحجز المسبق لاحقاً عند إنطلاق الإصدارات الجديدة بشكل رسمي في حدث Unpacked القادم.
ومن المقرر أن يتم تسجيل إسم المستخدم، والبريد الإلكتروني، مع الرمز البريدي في صفحة سامسونج، أيضاً لن يحتاج المستخدم لدفع أي رسوم عند التسجيل قبل الحجز المسبق، على أن يتم دفع قيمة الحجز للهاتف عند بدء الحجز المسبق بعد إنتهاء الحدث.
أيضاً تقدم سامسونج هدية بقيمة 50 دولار عند التسجيل قبل الحجز المسبق لشراء أحد ملحقات سامسونج من الساعات الذكية أو السماعات عن طريق تطبيق Shop Samsung على منصة الأندوريد.
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