إل جي تنتقل إلى Mini LED عبر أجهزة تلفاز QNED

دبي - يزن راشد - تخطط شركة إل جي خلال فعاليات معرض CES 2021 الافتراضي لعرض الخط الجديد من أجهزة التلفاز مع تقنية Mini LED.

وأعلنت الشركة عن نيتها كشف النقاب عما يمكن توقعه من مجموعاتها القائمة على شاشات الكريستال السائل LCD في عام 2021.

ويأتي استخدام Mini LED عبر أجهزة التلفاز التي تحمل العلامة التجارية QNED، التي تحتل مكانًا متطورًا في خط شاشات LCD للشركة، وذلك بالرغم من أن تقنيتها الرئيسية تظل ممثلة في سلسلة OLED المتنوعة.

ومثل الشركات المصنعة الأخرى، ومن ضمنها TCL، فإن إل جي تعتمد تقنية Mini LED لأجهزة التلفاز LCD 8K و 4K المتميزة التي ستصدر العام المقبل.

يذكر أن سامسونج لم تستخدم تقنية Mini LED في تشكيلة أجهزة تلفاز QLED LCD الخاصة بها حتى الآن، لكن من المتوقع أن تنضم قريبًا.

وتقول إل جي: إن Mini LED تسمح لها بإحداث قفزة عملاقة في جودة صورة تلفاز LCD.

وتحتوي أفضل أجهزة تلفاز LCD اليوم على ما يسمى بتقنية التعتيم المحلي بالإضاءة الخلفية ذات المصفوفة الكاملة التي تظهر في أجهزة التلفزيون التقليدية، حيث تعمل مصابيح LED بصفتها إضاءة خلفية خلف الشاشة.

ويمكن التحكم فيها في مناطق، ويمكن تعتيم كل منطقة بما يتناسب مع المشاهد المظلمة، مما يساعد في تحسين مستويات اللون الأسود والتباين.

وتغير Mini LED الإستراتيجية قليلاً باستخدام مصابيح LED الأصغر بكثير للحصول على التباين الأكبر من أجهزة التلفاز التي قد تتفوق في مناطق التعتيم.

وفي حالة إل جي، تقول الشركة: إن الإضاءة الخلفية الجديدة الخاصة بها تتكون من ما يقرب من 30000 مصباح LED صغير للغاية تنتج سطوعًا بذورة مذهلة ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1 عند إقرانها بما يصل إلى 2500 منطقة تعتيم ومناطق تعتيم محلية متقدمة.

ووفقًا للشركة، فإن النتيجة النهائية هي التباين الأفضل، و HDR الأكثر ديناميكية، والدقة اللونية المحسنة، وذلك مقارنةً بمجموعات LCD السابقة للشركة، مع دعم معدلات التحديث التي تصل إلى 120 هرتز.

وصنفت إل جي أجهزة تلفاز LCD العالية الجودة على أنها QNED، حيث يشير Q إلى لون النقطة الكمومية ويفترض أن N هو علامة إل جي التجارية NanoCell.

وتقول إل جي: إن أجهزة تلفاز QNED تأتي بأحجام تصل إلى 86 إنشًا، وبصفتها العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة تلفاز OLED، تحرص إل جي على التأكيد على أن أجهزة OLED تقدم الصورة الأفضل على الإطلاق، وذلك بالرغم من كل هذه التطورات على جانب LCD.

تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف بين تقنيتي Mini LED و Micro LED، إذ تمثل تقنية Mini LED تطورًا لأجهزة تلفاز LCD، في حين أن تقنية Micro LED تمثل ترقية جذرية تزيل الإضاءة الخلفية من المعادلة تمامًا، مثل OLED، وتجمع الملايين من مصابيح LED الذاتية الانبعاث التي تضيء فقط عند الحاجة إليها.