سيارتك قد تكون تسجل بيانات أكثر مما تعرف

دبي - يزن راشد - يتطرق تقرير حديث من NBC News إلى مقدار البيانات التي يتم جمعها بواسطة سيارتك، وكيف يمكن استخدامها من الشرطة والمجرمين على حد سواء.

وعندما نفكر في الخصوصية ومن يمكنه الوصول إلى بيانات الموقع الخاصة بنا، فإننا غالبًا ما نركز على هواتفنا، وليس على الجهاز الذي يأخذنا في الواقع إلى الأماكن، وهو سيارتنا.

ويمكن لسيارتك أن تجمع كل أنواع البيانات دون علمك، بما في ذلك بيانات الموقع، ووقت فتح أبوابها، وحتى تسجيلات صوتك، وذلك اعتمادًا على مدى حداثتها والإمكانيات التي تمتلكها.

وتستخدم مقالة NBC News مثال (جوشوا ويسل) Joshua Wessel، وهو رجل متهم بالقتل لأن شاحنة الضحية لديها تسجيل لصوته وقت القتل.

وينظر التقرير أيضًا إلى شركة تُدعى Berla، التي أنشأت نشاطًا تجاريًا من خلال استخراج تلك البيانات نيابة عن الشرطة.

وبشكل عام، من الصعب ضمان أي نوع من حماية البيانات، وذلك ببساطة لأن السيارات تجمع الكثير من البيانات الحساسة.

ويتميز برنامج Berla بالقدرة على قراءة المعرفات الفريدة لأجهزة البلوتوث والشبكة اللاسلكية التي اتصلت بنظام المعلومات والترفيه في السيارة، بالإضافة إلى سجلات المكالمات وجهات الاتصال والرسائل النصية.

لكن بيانات المعلومات والترفيه ليست كل ما يمكنه قراءته، إذ يمكنه أيضًا إلقاء نظرة على السجلات التي يحتفظ بها الحاسب الداخلي للسيارة، والكشف عن وقت فتح أبواب معينة، فضلاً عن توفير سجل موقع من النظام العالمي لتحديد المواقع المدمج.

وليست الشرطة هي القادرة فقط على الوصول إلى هذه المعلومات، حيث ذكر التقرير أن رجلاً أستراليًا استخدم تطبيقًا للوصول إلى البيانات الحية من سيارة Land Rover التابعة لصديقته السابقة.

ولم يكن هذا الرجل قادرًا على الوصول إلى المعلومات الحية حول السيارة فحسب، بل كان قادرًا أيضًا على التحكم فيها وتشغيلها وإيقاف تشغيلها عن بُعد وفتح النوافذ.

ولا يفكر الكثير من الناس بالمعلومات التي تحتفظ بها سياراتهم، حيث إن السيارات المستعملة قد تتضمن معلومات المالك السابق، مثل: رقم الهاتف وعنوان المنزل.

وقال (أندريا أميكو) Andrea Amico، مؤسس شركة Privacy4Cars، التي تصنع تطبيقًا مجانيًا يساعد الأشخاص على حذف بياناتهم من السيارات: إذا كنت تفكر في كمية المستشعرات في السيارة، فإن الهاتف الذكي عبارة عن لعبة، إذ تتضمن السيارة النظام العالمي لتحديد المواقع، ومقياس التسارع، والكاميرا، وتعرف السيارة مقدار وزنك، ومعظم الناس لا يدركون أن هذا يحدث.