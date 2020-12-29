Coinbase توقف تداول XRP بعد مشاكل Ripple

دبي - يزن راشد - أعلنت Coinbase أنها ستوقف جميع تداولات XRP في بورصة العملات الرقمية المشفرة، وذلك وفقًا لتدوينة رسمية.

وتم تقييد نوع معين من الصفقات اليوم، على أن يبدأ التعليق الكامل في 19 يناير 2021، وذلك بعد أن أدرجت Coinbase هذه العملة الرقمية عبر منصتها للمرة الأولى في شهر فبراير 2019.

وكتب (بول جريوال) Paul Grewal، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase: نواصل مراقبة التطورات القانونية المتعلقة بالعملة وتحديث عملائنا مع توفر المزيد من المعلومات.

وانخفض سعر XRP عبر Coinbase من 0.28 دولار إلى 0.24 دولار خلال أول 20 دقيقة من الإعلان، بينما انخفض سعر العملة بأكثر من 50 في المئة منذ الإعلان عن الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات في الأسبوع الماضي.

وتمثل Coinbase بورصة العملات المشفرة الكبرى، ويلقي تعليق تداول عملة XRP بظلال من الشك على مستقبل العملة، حتى قبل تسوية دعوى الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات SEC بشأنها.

وتقول Coinbase: إنها اتخذت قرارًا بتعليق XRP في ضوء الدعوى التي رفعتها الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات ضد الشركة المطورة للعملة Ripple.

ومع تطبيق التعليق، لن يتمكن الأشخاص بعد الآن من تداول XRP عبر Coinbase، وذلك بالرغم من أنهم سيظلون قادرين على الإيداع والسحب من محافظ XRP الخاصة بهم.

وتدعي الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات أن XRP هي ورقة مالية ويجب معاملتها على هذا النحو.

ويعني هذا أن الرئيس التنفيذي السابق والمدير التنفيذي الحالي لشركة Ripple يجب أن يكونا مسؤولين عن الكشف عن مجموعة متنوعة من المعلومات الإضافية اللازمة للوصول إلى مخاطر XRP قبل أي استثمار.

وتعتقد Ripple العكس، وتعتبر XRP عملة في رأيها، وبالتالي فهي لا تقع ضمن اختصاص الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات.

وتعتبر Coinbase بورصة العملات الرقمية المشفرة الكبرى التي علقت العمل بهذه العملة، كما اتخذت البورصات الأخرى، مثل: Bitstamp و OK Coin، قرارات مماثلة بعد الإجراء القانوني للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات.

وأثرت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات من خلال الإعلان عن الدعوى القضائية ضد Ripple على المستقبل القصير الأجل لعملة XRP.

يذكر أن بورصات العملات المشفرة غير مسجلة لدى الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات، وبالتالي فمن مصلحتها إيقاف تداول الأوراق المالية من أجل حمايتها وليس من أجل عملائها.