شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: السيارات الذكية تجمع كمية كبيرة من البيانات عن سائقيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بالخصوصية ومن يمكنه الوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي، فإننا غالبًا ما نركز على هواتفنا، وليس على الجهاز الذي يأخذنا في الواقع إلى المكان الذي نرغب الذهاب إليه، ألا وهو السيارة، حيث كشف تقرير حديث من NBC News إلى مقدار البيانات التي يتم جمعها بواسطة سياراتنا، وكيف يمكن استخدامها من قبل الشرطة والمجرمين على حد سواء.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيمكن لسيارتك الذكية، اعتمادًا على مدى حداثتها والإمكانيات التي تمتلكها أن تجمع كل أنواع البيانات دون علمك - بما في ذلك بيانات الموقع الجغرافي، ووقت فتح أبوابها، وحتى تسجيلات صوتك، ويستخدم تقريرNBC News مثال جوشوا ويسيل، وهو رجل متهم بالقتل لأن شاحنة الضحية لديها تسجيل لصوته في وقت القتل، ويبحث التقرير أيضًا في شركة تسمى Berla Corp، والتي أنشأت نشاطًا تجاريًا من خلال استخراج تلك البيانات نيابة عن الشرطة.

وبشكل عام، من الصعب ضمان أي نوع من حماية البيانات، وذلك ببساطة لأن السيارات تجمع الكثير من البيانات الحساسة، وبحسب التقرير يتميز برنامج Berla بالقدرة على قراءة العناوين الفريدة لأجهزة Bluetooth وWi-Fi التي اتصلت بنظام المعلومات والترفيه في السيارة، بالإضافة إلى سجلات المكالمات وجهات الاتصال والرسائل النصية.

لكن بيانات المعلومات والترفيه ليست كل ما يمكنها قراءته - حيث يمكنها أيضًا إلقاء نظرة على السجلات التي يحتفظ بها الكمبيوتر الداخلي للسيارة، وتكشف عن وقت فتح أبواب معينة، فضلاً عن توفير سجل موقع من نظام تحديد المواقع العالمي المدمج.

كذلك فليست الشرطة فقط هي القادرة على الوصول إلى هذه المعلومات، حيث ذكر تقرير NBC أن رجلاً أستراليًا استخدم تطبيقًا للوصول إلى بيانات مباشرة من سيارة تابعة لصديقته السابقة، حيث لم يكن قادرًا على الوصول إلى المعلومات الحية حول السيارة فحسب، بل كان قادرًا أيضًا على التحكم فيها وتشغيلها وإيقاف تشغيلها عن بُعد وفتح النوافذ.