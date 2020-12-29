تكنولوجيا: شاشات QNED القادمة من LG تتضمن إضاءة LED مصغرة تصل إلى 30000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG مؤخراً عن خططها لإطلاق أجهزة تلفاز بإضاءة Mini LED العام المقبل والتي تدعم شاشات LCD 8K، و4K المميزة من الشركة، وتنطلق بعنوان QNED.

تعد شركة LG من الشركات الرائدة في تطوير شاشات OLED، إلا أنها تتجه للتركيز على شاشات LCD خلال 2021، والتي تأتي بإضاءة Mini LED تدعم هذه الفئة من الشاشات للإنتقال لمستوى أعلى في جودة الصورة.

يرتكز تصميم الشاشات LCD على التعتيم المحلي من خلال إضاءة LED خلفية للشاشة، حيث يتم التحكم في عملية الإضاءة والتعتيم في الشاشة وفقاً للمشاهد التي تظهر على الشاشة، أيضاً عن طريق تعتيم المناطق المظلمة في المشهد يظهر اللون الأسود بشكل غامر مع مستويات أعلى من التباين.

أيضاً مع إنتقال الشركة لمصابيح Mini LED سيتاح للشركة دمج الكثير من المصابيح في الشاشة الخلفية، ومن ثم الحصول على تباين أكبر في أجهزة التلفاز.

وتوضح LG أن إضاءة Mini LED التي تستخدم في أجهزة التلفاز القادمة يصل عددها إلى 30000 تقريباً، مما يدعم الأجهزة بنسبة سطوع اعلى، وتباين يصل إلى 1000000:1، كما تصل مناطق التعتيم المحلي في الشاشة إلى 2500 منطقة، وهو آداء أفضل من تقنية HDR الديناميكية.

من جانب أخر تقدم LG أجهزة التلفاز الجديدة بعلامة “QNED” التجارية، حيث يشير Q إلى تقنية وألوان quantum dot، بينما يشير حرف N إلى تقنية LG التي تعرف ب“NanoCell”.

كما تشير LG إلى أن أجهزة QNED ستأتي بأحجام مختلفة تصل إلى 86 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن هذه الفئة من الشاشات ستأتي بمستوى تسعير مرتفع.

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