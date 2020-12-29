شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحطة الفضائية الدولية تستقبل العام الجديد 16 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رائد الفضاء الروسى سيرجى كود سفيرتشكوف أن طاقم المحطة الفضائية الدولية سيعبر 16 مرة الخط الفاصل بين 31 ديسمبر و1 يناير 2021، أى سيحتفل برأس السنة 16 مرة.

وكتب رائد الفضاء فى موقعه بشبكة "تويتر" "سوف تعبر المحطة الفضائية الدولية الأحزمة الزمنية 16 مرة، وفى كل مرة يستقبل الطاقم الأول من يناير، أى يمكنه الاحتفال برأس السنة 16 مرة أيضا".

وسيبدأ رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية الاحتفال بالعام الجديد لأول مرة فى الساعة 15.00 بتوقيت موسكو مع سكان بيتروبافلوفسك كامتشاتسكى، ومن ثم مع سكان كل منطقة زمنية أخرى فى البلاد.

وأضاف كود سفيرتشكوف أنه سيدعو رواد الفضاء الأجانب إلى القطاع الروسى من المحطة الفضائية الدولية لمأدبة عشاء (شطائر مع كافيار سمك الحفش) بمناسبة الاحتفال بحلول العام الجديد، بالإضافة إلى أنه أعد لهم هدايا تذكارية بالمناسبة.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يتألف من سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود سفيرشكوف (روسيا)، كاثلين روبينز ومايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر (الولايات المتحدة) وسويشي نوجوتشي (اليابان).