تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من الصين على خطط شاومي لإطلاق أول إصدارتها من الهواتف القابلة للطي في 2021، حيث تخطط العملاق الصيني لإطلاق ثلاثة إصدارات من هذه الفئة بتصاميم مختلفة.

يتنافس عدد محدود من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الآن في تصميم الهواتف القابلة للطي، حيث قدمت كلاً من سامسونج وهواوي وموتورولا مجموعة من الهواتف الذكية القابلة للطي التي تختلف بين التصميم الصدفي والقابل للطي.

وتنضم قريباً مجموعة جديدة من الشركات للتنافس في هذا السوق، حيث أكد تقرير جاء من المحلل Ross Young خلال الشهر الماضي، أن العام المقبل سيشهد إطلاق كلاً من Oppo وشاومي وأيضاً Vivo إصداراتهم الخاصة من الهواتف القابلة للطي.

كما أضاف Ross Young أن هذه الشركات ستقدم للأسواق 4 من الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، على أن تطلق شاومي في البداية إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي، أيضاً من المتوقع أن تنضم جوجل خلال العام المقبل بإصدارها الخاص من هذه الفئة.

ولقد أشار Young مؤخراً إلى أن شاومي لديها 3 تصاميم مختلفة للهواتف القابلة للطي تقدمها للأسواق العام المقبل، حيث تستعد لتقدم إصدار يدعم الطي إلى الخارج، وأخر يدعم الطي للداخل، بينما يأتي الإصدار الأخير بتصميم صدفي.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف شاومي القابل للطي للخارج يحاكي تصميم هاتف هواوي Mate X، ومن المتوقع أن يأتي إصدار شاومي بحجم أكبر في الشاشة تصل إلى 8 إنش تقريباً.

من جانب أخر رصد مطوري XDA في أكتوبر الماضي بعض التعليمات البرمجية في الإصدار التجريبي من MIUI 12 والتي تؤكد على تطوير شاومي لهاتف قابل للطي بمعالج Snapdragon، وكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





