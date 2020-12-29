سامسونج تمدد إنتاج شاشات LCD لفترة غير محددة

دبي - يزن راشد - قالت وحدة العرض Samsung Display التابعة لشركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء: إنها ستوسع إنتاج شاشات العرض الكريستالية السائلة LCD لأجهزة التلفاز مع سعي المزيد من الناس للترفيه المنزلي خلال جائحة فيروس كورونا.

ويتخطى قرار Samsung Display بتمديد إنتاج شاشات الكريستال السائل في كوريا الجنوبية لفترة غير محددة من الوقت إعلانها في شهر مارس أنها ستنهي جميع الإنتاج بحلول نهاية العام للتركيز على المزيد من التكنولوجيا المتقدمة.

وقالت حينها: إن القرار اتخذ لتوفير المزيد من الموارد لشاشات النقطة الكمومية (QD)، مع تحويل الموظفين الحاليين في قطاع إنتاج شاشات LCD إلى قطاع إنتاج شاشات OLED وشاشات QD، على أن تستمر في توريد شاشات LCD للعملاء دون مشاكل حتى نهاية العام.

ويستخدم قطاع أجهزة التلفاز في شركة سامسونج للإلكترونيات معظم شاشات LCD التي تنتجها Samsung Display لإنتاج تلفزيونات QLED التابعة لعلامتها التجارية.

وكان من المتوقع على نطاق واسع خطوة Samsung Display لإنهاء إنتاج شاشات LCD بعد إعلانها في شهر أكتوبر عن استثمار بقيمة 11 مليار دولار في المرافق والأبحاث لترقية خط إنتاج شاشات QD، وذلك في ظل زيادة العرض وسط الطلب العالمي الضعيف على الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز حينها.

وقالت Samsung Display: إن الفترة الزمنية للتمديد تعتمد على اعتبارات الربحية وظروف السوق، وكانت قد قالت في أواخر شهر أكتوبر: إنها تدرس تمديدًا قصير الأجل.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنه سيتم تمديد الإنتاج لمدة عام بناءً على طلب قسم التصنيع في سامسونج للإلكترونيات، وذلك نقلاً عن مصادر في صناعة التكنولوجيا لم تذكرها.

وأدى اتجاه البقاء في المنزل الناجم عن جائحة الفيروس التاجي إلى ارتفاع بنسبة 30 في المئة على أساس ربع سنوي في الطلب العالمي على اللوحات في الربع الثالث من العام وسط زيادة الطلب على أجهزة التلفاز والحواسيب المحمولة، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث التكنولوجية TrendForce.

ومع ذلك، أضافت الشركة أن تدفق المزيد من القدرات الإنتاجية من شركات تصنيع شاشات الكريستال السائل الصينية من المرجح أن يؤدي إلى زيادة المعروض في العام المقبل.

وأنتجت سامسونج لوحات LCD في كل من كوريا الجنوبية والصين، لكنها باعت في وقت سابق من هذا العام الحصة المسيطرة في وحدة إنتاج LCD الخاصة بها في سوتشو إلى وحدة China Star Optoelectronics Technology التابعة لشركة TCL Technology Group.