الطائرات المسيرة الصغيرة تتجه نحو عمليات التسليم

دبي - يزن راشد - قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA: إنه سيتم السماح للطائرات المسيرة الصغيرة بالتحليق فوق الأشخاص وفي الليل في الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة نحو استخدامها في عمليات التسليم التجارية على نطاق واسع.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن قواعدها التي طال انتظارها بشأن الطائرات المسيرة، والمعروفة أيضًا باسم المركبات الجوية غير المأهولة، تعالج المخاوف الأمنية من خلال طلب تقنية تحديد الهوية عن بُعد في معظم الحالات لتمكين التعرف عليها من الأرض.

وفي السابق، كانت عمليات الطائرات المسيرة الصغيرة التي تحلق فوق الأشخاص تقتصر على الأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في العملية، ما لم يحصل المشغل على موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية.

وتصبح القواعد سارية المفعول بعد 60 يومًا من نشرها في السجل الفيدرالي في شهر يناير.

وسيكون أمام الشركات المصنعة للطائرات 18 شهرًا للبدء في إنتاج الطائرات التي بدون طيار المزودة بتقنية تحديد الهوية عن بُعد، وسيكون أمام المشغلين سنة إضافية لتقديم تقنية تحديد الهوية عن بُعد.

وهناك قواعد أخرى أكثر تعقيدًا تسمح بإجراء العمليات ليلًا للطائرات التي بدون طيار الأكبر حجمًا في بعض الحالات.

وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية (ستيف ديكسون) Steve Dickson: تفسح القواعد الجديدة الطريق لمزيد من دمج الطائرات المسيرة في مجالنا الجوي من خلال معالجة مخاوف السلامة والأمن.

وأضاف: إن القواعد الجديدة تجعلنا أقرب إلى اليوم الذي نرى فيه بشكل روتيني عمليات تسليم الطرود من خلال الطائرات المسيرة.

وتتسابق الشركات لإنشاء أساطيل الطائرات غير المأهولة لتسريع عمليات التسليم، ولدى الولايات المتحدة أكثر من 1.7 مليون سجل للطائرات التي بدون طيار و 203000 طيار عن بعد معتمدين من إدارة الطيران الفيدرالية.

وبالنسبة للعمليات الليلية، قالت إدارة الطيران الفيدرالية: إنه يجب تجهيز الطائرات بأضواء مانعة للتصادم.

وتطلب الإدارة تقنية تحديد الهوية عن بُعد بالنسبة لجميع الطائرات المسيرة التي تزن 0.25 كيلوجرام أو أكثر، لكنها مطلوبة للطائرات المسيرة الصغيرة في ظل ظروف معينة، مثل الرحلات الجوية فوق التجمعات في الهواء الطلق.

وتلغي القواعد الجديدة متطلبات توصيل الطائرات المسيرة بالإنترنت لنقل بيانات الموقع، لكنها تفعل ذلك ببث رسائل الهوية عن بُعد عبر بث التردد اللاسلكي.

ودون هذا التغيير، كان من الممكن منع استخدام مثل تلك الطائرات في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بالإنترنت.

وقالت الرابطة الدولية لأنظمة المركبات غير المأهولة: إن تقنية تحديد الهوية عن بُعد تعمل بمثابة لوحة ترخيص رقمية للطائرة، مما يتيح عمليات أكثر تعقيدًا أثناء العمليات ليلاً وفوق الأشخاص، وهي خطوات مهمة نحو دمج تلك الطائرات في المجال الجوي الوطني.

وتلقت خدمة الطائرات المسيرة التابعة لشركة أمازون في شهر أغسطس الموافقة الفيدرالية التي تسمح لتاجر التجزئة بالبدء في اختبار عمليات التسليم التجارية من خلال أسطول الطائرات المسيرة.

وقالت شركة وول مارت في شهر سبتمبر: إنها تدير مشروعًا تجريبيًا لتوصيل منتجات البقالة والمنتجات المنزلية من خلال الطائرات المسيرة، لكنها أقرت بأنه قد يمضي بعض الوقت قبل أن نرى ملايين الطرود يتم تسليمها عبر تلك الطائرات.