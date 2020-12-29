تكنولوجيا: حصاد 2020 .. أفضل ألعاب فيديو على مدار العام وفقا لتصنيف النقاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان 2020 عامًا كبيرًا بالنسبة للألعاب، حيث تحول عدد أكبر من الأشخاص إلى ألعاب الفيديو أكثر من أى وقت مضى، حيث أجبر الوباء المستمر الملايين على البقاء داخل منازلهم، لكن تفوقت ألعاب على غيرها ونالت شعبية أكبر، وإليك تصنيف النقاد لأفضل 10 ألعاب لعام 2020: " Persona 5 Royal " على منصة بلاى ستيشن 4. The Last of Us: Part II "على منصة بلاى ستيشن 4. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition على نينتندو سويتش و بلاى ستيشن 4 وإكس بوكس وان وأجهزة الكمبيوتر. Hades على نينتندو سويتش وأجهزة الكمبيوتر. Half-Life: Alyx على أجهزة الكمبيوتر. Ori and the Will of the Wisps " على إكس بوكس وان و إكس بوكس سلسلة S | X ، ونينتندو سويتش وأجهزة الكمبيوتر. Demon's Souls على منصة بلاى ستيشن 5. Microsoft Flight Simulator على أجهزة الكمبيوتر، وستصل قريبا لإكس بوكس وان وإكس بوكس سلسلة S | X Crusader Kings III على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ماك ولينكس. F1 2020 على بلاى ستيشن 4 وإكس بوكس وان وأجهزة الكمبيوتر وجوجل ستاديا.

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