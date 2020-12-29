شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مهندسو فضاء" يقيمون لمدة شهرين في ملجأ بالقطب الشمالي لمحاكاة مهمة القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج اثنان من المهندسين المعماريين الدنماركيين من إقامة لمدة شهرين في برية جرينلاند المتجمدة في ملجأ صمموه بأنفسهم، حيث أراد المهندسان اختبار مأوى "لونارك" القابل للطي على طراز الأوريجامي في ظروف تحاكي عن كثب الحياة على سطح القمر.

وبحسب موقع metro البريطانى، فإن سيباستيان أريستوتيليس وكارل يوهان سورنسن جزء من شركة تصميم تدعى SAGA Space Architects ومهمتهما هي "تصميم وبناء معمارية للفضاء الخارجي"، وتكمن الفكرة وراء المأوى القابل للطي في أنه يشغل الحد الأدنى من المساحة على سفينة الفضاء ولكن يمكن أن يتوسع بمجرد وصول رواد الفضاء إلى وجهتهم، ويزن الهيكل 1700 كجم ويتوسع من 2.8 متر مكعب إلى 17.1 مترًا مكعبًا.

وبحسب التقرير فإن الملجأ قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى -45 درجة مئوية، لكن في جرينلاند ، لم تنخفض درجة الحرارة إلى هذا الحد ، لكنها انخفضت إلى حوالي -16، وخلال إقامتهما التي استمرت شهرين ، لم يكن لدى المهندسين إمكانية الوصول إلى الهواتف الذكية أو الإنترنت ، لكن كان لديهم هاتف يعمل بالأقمار الصناعية وبنادق محملة في حالة احتياجهم لحماية أنفسهم من الحياة البرية.

وكان الغرض الرئيسي من الرحلة هو تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين ليس لديهم متخصصون في الملاحة الفضائية أو تدريب عسكري - مثلهم - يمكنهم البقاء على قيد الحياة في مثل هذا الموطن ، تحسبًا لعصر جديد من "السياحة الفضائية".

وقال أريستوتيليس لـ MailOnline من منزله في كوبنهاجن ، بعد فترة وجيزة من رحلة العودة من جرينلاند: "الاستنتاج الأكبر المطلق هو أنه من الممكن عمل هيكل أوريجامي يتكشف"، وأضاف "كشفنا الهيكل في يوم واحد - شخصان بدون آلات كبيرة - في بيئة قاسية، حيث "كان أداء الهيكل نفسه جيدًا حقًا - يمكننا الحفاظ على مناخ داخلي مريح حتى نهاية الرحلة الاستكشافية ، والتي أصبحت أكثر برودة وعاصفًا مما توقعنا.

واستكمل "نحن مدنيون ، وإذا كنا نتطلع إلى مستقبل مع المزيد من المدنيين في الفضاء ، فهذا أحد أهم الأشياء بالنسبة لنا كمهندسين معماريين لنكتشفها"، SAGA Space Architects هي واحدة من عدة شركات تأمل في بناء ملاجئ لسائحي الفضاء في المستقبل ورواد فضاء على سطح القمر

وتستكشف وكالة ناسا بالإضافة إلى شركات خاصة مثل SpaceX من Elon Musk وRichard Branson's Virgin Galactic صناعة السياحة الفضائية المربحة.