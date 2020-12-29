3 تعديلات مرتقبة لـ”واتساب” في 2021

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تطبيق واتساب
كشف موقع “ذا نيوز” أن تطبيق “واتساب” سيطرح عددا من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021 .
وقدم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة وهي:
المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب “WhatsApp Web”، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.
لصق الصور والفيديوهات: ابتداء من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم “نسخ” الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و”لصقها” مباشرة في شريط المحادثة.
سياسة الخصوصية: سيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021.
وفي حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه “WABetaInfo”، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.
ويتوقع ان يحدّث التطبيق شروط الخدمة اعتبارا من 8 فبراير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.