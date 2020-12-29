شاومي تعلن عن هاتف Mi 11 مع Snapdragon 888

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الرائد الجديد لعام 2021 المسمى Mi 11، الذي يتميز بتصميم معدل ومواصفات مطورة تعطي نظرة على نوعية الميزات المتطورة التي من المفترض أن تتضمنها هواتف أندرويد الرائدة في العام المقبل.

ويأتي الهاتف بشاشة بقياس من نوع OLED بقياس 6.81 إنشات وبدقة 3200×1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل في ذروته إلى 1500 شمعة في المتر المربع الواحد، وحماية Gorilla Glass Victus.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8/12 جيجابايت وذاكرة تخزين 128/256 جيجابايت، ولا توجد فتحة microSD، لذلك لا يوجد خيار لإضافة المزيد من السعة التخزينية بعد الشراء.

ويحتوي Mi 11 أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة من Goodix، ووفقًا للشركة المصنعة للماسح الضوئي، فإنه يدعم مراقبة معدل ضربات القلب، لكن شاومي لم تقل شيئًا عن هذه الميزة.

وبالنسبة للتصوير، فإن الكاميرا الخلفية الثلاثية تتألف من عدسة أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة 7P وفتحة f/1.85، وتتميز الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية 123 درجة، إلى جانب عدسة ماكرو أساسية بدقة 5 ميجابكسل.

ووضعت شاومي في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 20 ميجابكسل موجودة خلف الثقب في الزاوية اليسرى العليا.

ويحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 على بطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 55 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن العكسي بقوة 10 واط.

وتعمل البطارية مع محول +Quick Charge 4 و +Quick Charge 3 و Power Delivery 3.0، وقررت شركة شاومي إزالة الشاحن من صندوق البيع بالتجزئة، لكنها تقدم محول GaN بقوة 65 واط مجانًا إذا لم يكن لديك شاحن متوافق.

وتشمل الميزات الأخرى في Xiaomi Mi 11 مكبرات الصوت الاستريو المضبوطة من Harman Kardon، وإمكانيات الوضع الليلي المحسنة، واتصال 5G المزدوج، ودعم Wi-Fi 6E، و Bluetooth 5.2، و NFC، وأفضل خدمات الملاحة.

ويتم تقديم Xiaomi Mi 11 بستة ألوان مختلفة هي: الأسود والأبيض والأزرق والأخضر الداكن والأرجواني والإصدار الخاص مع توقيع الرئيس التنفيذي للشركة Lei Jun، ويبدأ السعر من 610 دولار أمريكي ويصل إلى 720 دولار أمريكي.