شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Amazon Fire TV تتجاوز 50 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت خدمة Amazon Fire TV من شركة أمازون حوالي 50 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، والذين قاموا ببث مليارات الساعات من المحتوى كل شهر، وفقًا للشركة، وقالت أمازون إنها أطلقت أكبر تحديث لبرامجها على الإطلاق لأجهزة Fire TV Stick (الجيل الجديد) وأجهزة Fire TV Stick Lite على مستوى العالم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت الشركة في أحدث تدوينة لها على المدونة: "التجربة الجديدة أكثر شخصية وبديهية مع ملفات تعريف المستخدمين، واكتشاف المحتوى المحسن، والتنقل الصوتي من Alexa "، وبالنسبة للمعلنين، ستساعد ميزات الاكتشاف الجديدة في زيادة التفاعل وظهور المحتوى مع الحفاظ على تناسق أنواع مواضع الإعلانات لدينا".

وستستمر التجربة في الظهور عبر إصدارات Fire TV وFire TV Edition في عام 2021، ووفقًا لـ eMarketer ، يوجد الآن أكثر من 31.2 مليون أسرة أمريكية توقفت عن استخدام التلفزيون الكابلي، بزيادة قدرها 27٪ على أساس سنوي، وقالت أمازون: "من المتوقع أن يرتفع هذا إلى 46.6 مليون بحلول عام 2024.

ومع استمرار التوقف عن استخدام التلفزيون الكابلي بمعدلات متسارعة، فإن نمو Fire TV يواكب اتجاهات استهلاك الوسائط التي تحدث في جميع أنحاء العالم"، ومن خلال التحليل الداخلي، وجدت أمازون أن نسبة الضغط على "Feature Rotator" في Fire TV أعلى بثلاث مرات من إعلان البانر القياسي في الصناعة.

وهناك 70 مليون أسرة أمريكية اليوم تستخدم خدمات OTT ، وهم يشاهدون ما معدله 102 ساعة في الشهر، وقالت الشركة: "يقدم المحتوى المجاني تجربة رائعة للعملاء دون الحاجة إلى أي تكاليف أو اشتراكات إضافية ، و76٪ من المستهلكين يرغبون في مشاهدة الإعلانات مقابل البث المجاني"، وقد أدخلت الشركة أيضًا طرقًا جديدة لإدارة الحملات باستخدام تسعير تكلفة النقرة والخدمة الذاتية ، مما يزيد من المرونة وتحسين حملات Fire TV.