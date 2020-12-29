شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعزز نظام Windows 10x بميزة "Modern Standby" .. اعرف فائدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم مايكروسوفت أن يقوم نظام Windows 10x بتوفير مزايا تشبه الهاتف الذكي أكثر من جهاز الكمبيوتر، مع موثوقية كبيرة وسهولة في الاستخدام وتحديثات سهلة، حيث من المنتظر أن يحصل النظام على ميزة تتعلق بالاستجابة الفورية، إذ تؤكد وثائق مايكروسوفت أن أجهزة Windows 10x ستدعم ميزة "Modern Standby".

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيعد Modern Standby ، الذي تم تقديمه مع نظام التشغيل Windows 10، توسعًا في وضع الاستعداد المتصل لنظام التشغيل Windows 8.1، وهو وضع الخمول منخفض الطاقة الذي يسمح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بالبقاء محدثًا عند توفر اتصال بالشبكة.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين Modern Standby و Connected Standby في أن السابق يسمح بنشاط الخلفية، مثل تحديثات النظام والتنزيلات بواسطة التطبيقات الحديثة، وهذا مناسب بشكل خاص لنظام التشغيل Windows 10x ، والذي سيكون قادرًا فقط على تشغيل تطبيقات PWAs وUWP في أي حال، ما يعني أنه يمكن لمستخدمي Windows 10X توقع تجربة فورية يتم تحديثها دائمًا.

وبينما تم طرح Modern Standy منذ سنوات عديدة، سيكون هناك دفعة متجددة لتأسيس التكنولوجيا، حيث إنها تشكل جزءًا من مواصفات Intel Athena، ومن الجيد أن تستخدم مايكروسوفت تقنية ناضجة في Windows 10x بدلاً من اختراع معيار آخر.

ومن المتوقع إطلاق أول أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بنظام Windows 10x في النصف الأول من عام 2021 وستستهدف العاملين في الخطوط الأمامية.