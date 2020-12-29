شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الهندية تطالب جوجل بحظر 158 تطبيقًا للقروض.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الشرطة الهندية من جوجل حظر 158 تطبيقًا للتمويل الفورى والقروض من متجر بلاى الخاص بها بعد أن تبين أن الشركات التى تقف وراء هذه التطبيقات تضايق المتعثرين وتفضحهم، وبدأ مسؤولو مديرية الإنفاذ (ED) فى جمع المعلومات من شرطة ولاية Telangana الهندية حول الشركات المشاركة فى تطبيقات التمويل الفوري.

فبعد اعتقال 14 شخصًا لتشغيل تطبيقات القروض الفورية، أرسلت شرطة حيدر أباد طلبًا لإزالة 42 تطبيق، جنبا إلى جنب قائمة بـ 116 موجودة على متجر جوجل بلاى، وقال المفوض المشترك للشرطة فى حيدر أباد، أفيناش موهانتي: "نحن فى انتظار رد جوجل".

وظهر دور هذه التطبيقات البالغ عددها 158 تطبيقًا فى أعقاب الشكاوى التى قدمها الضحايا، والذين تعرضوا للمضايقات من قبل ممثلى هذه التطبيقات، وحتى الآن، أنتحر ثلاثة أشخاص فى الولاية بعد أن أبلغ وكلاء تحصيل القروض جهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين بأنهم تخلفوا عن سداد القروض.

وقالت شرطة Cyberabad إن العديد من شركات التمويل الفورى هذه لديها فرق تدريب مخصصة، والتى تدرب المتصلين عن بعد لاكتساب مجموعات مختلفة من المهارات، بما فى ذلك تكتيكات التخويف والانتهاكات، أثناء الاقتراب من المتعثرين.