شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: شبكات التواصل الإجتماعى تحتاج إلى التواصل مع جيل الألفية خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما يطلق الباحثون اسم الجيل Z على الجيل الحالي وهو الجيل الذي يلي جيل الألفية، والذى أصبح هو الجمهور المستهدف للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع دخولهم مرحلة البلوغ، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجرتها Amazon Alexa.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبينما يتوقع 68 في المائة من هذا الجيل "مساهمة العلامات التجارية في المجتمع" ، يقول 71 في المائة منهم إنهم يريدون تنوع الإعلانات بشكل أكبر، وقالت كيم كوساكا ، مدير التسويق في Alexa ، موضحًا بالتفصيل اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي التي ستحكم عام 2021: "هذا يعني أن قنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تعرض ما تفعله علامتك التجارية في هذا الصدد".

وأضافت أن أي شخص ولد منذ عام 1997 فصاعدًا هو جزء من جيل جديد يسمى Z، كما أن Covid-19 غير بشكل جذري طريقة استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت كوساكا في منشور على مدونة: "مع زيادة 74 في المائة في الإنفاق على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الوباء ، يستثمر المسوقون المزيد من الأموال في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم يتوقعون أن ينفقوا نفس المبلغ ، إن لم يكن أكثر ، في العام المقبل".

ولعل واحدة من أكثر الأشياء الفريدة في الجيل Z هي نظرتهم للعالم، فغالبًا ما يرون أنفسهم كمواطنين عالميين، ويهتم Gen Zers بما يحدث في العالم لأنهم مرتبطون به أكثر من أي جيل آخر قبلهم، وأشار كوساكا إلى أنه يُلقب على نحو مناسب بـ "iGeneration" ، فهم الجيل الأول الذي نشأ مع الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بسهولة تحت تصرفهم".

وقالت كوساكا: "واصلت TikTok أيضًا إنتاج عدد من مقاطع الفيديو الفيروسية على مدار الوباء"، وفي المتوسط ​​، تبلغ تكلفة إعلانات TikTok حوالي 10 دولارات لكل 1000 ظهور (CPM) مقابل Instagram ، والتي تبلغ تكلفة كل ألف ظهور حوالي 8 دولارات فقط.

ولاحظت أن "الناس يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع المزيد من العلامات التجارية من المنزل والتسوق من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخاصة بهم، وقد تضخم دور المؤثرين في عملية البيع هذه بسبب الوباء"، حيث أصبح المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي مهمين بشكل متزايد في نقل الرسائل الصحية إلى الجماهير الأصغر سنًا أثناء الوباء.

وأضافت: "استعانت حكومة المملكة المتحدة بأشخاص مؤثرين للمساعدة في نقل رسائل السلامة الخاصة بـ Covid-19 إلى الشباب الذين يستخدمون المنصة، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2021 حيث لا يزال الوباء جزءًا من حياتنا اليومية".