تكنولوجيا: إيه الفرق..أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone XS

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف iPhone XS من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini: الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة. iPhone XS: شاشة 5.8 بوصة.



نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة OLED iPhone XS: شاشة OLED دقة الشاشة: iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل. iPhone XS: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic iPhone XS: معالج Apple A12 Bionic الذاكرة الداخلية: iPhone 12 mini: 64GB iPhone XS: 256GB نظام التشغيل: iPhone 12 mini: iOS (14.x) iPhone XS: iOS (14.x) البطارية: iPhone 12 mini: 2227 mAh iPhone XS: 2659 mAh الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل. iPhone XS: مزدوجة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: Phone 12 mini: 12 ميجابكسل. iPhone XS: 7 ميجابكسل.

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