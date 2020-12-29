تكنولوجيا: إيه الفرق..أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone XS

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هاتف iPhone XS من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini:
iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة.
iPhone XS: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة:
iPhone 12 mini: شاشة OLED
iPhone XS: شاشة OLED
iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل.
iPhone XS: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic
iPhone XS: معالج Apple A12 Bionic
iPhone 12 mini: 64GB
iPhone XS: 256GB
iPhone 12 mini: iOS (14.x)
iPhone XS: iOS (14.x)
iPhone 12 mini: 2227 mAh
iPhone XS: 2659 mAh
iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل.
iPhone XS: مزدوجة 12 ميجابكسل.
Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.
iPhone XS: 7 ميجابكسل.
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