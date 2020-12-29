شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية دمج أكثر من مستند "وورد" معًا في ملف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كثير من الأحيان يكون لدى المستخدم أكثر من ملف "وورد" ويرغب في دمجها معًا، خاصة إذا كان بحاجة إلى التعامل مع مستندات وورد متعددة خلال العمل، حيث قد يكون من الضروري دمج وثائق وورد متعددة في ملف واحد، ورغم أنه يمكن نسخ ولصق المحتوي بشكل مباشر من خلال فتح كل ملف على حدة، لكن هذه الطريقة مفيدة في حالة المعلومات الصغيرة، لكن ماذا لو كانت الملفات تضم ملفات ووثائق وورد متعددة، وفيما يلى معرض كيفية القيام بذلك كما يلى:

- قم بفتح ملف الوورد الرئيسى الذى ترغب فى دمج باقي ملفات الوورد الأخرى معه.

- اضغط في الأعلى على تبويب Insert أو إدراج.

- ابحث عن أيقونة Object، واضغط على السهم الصغير الموجود بجوارها.

- اختر خيار Text from File من القائمة المنسدلة.

- سيلاحظ المستخدم فتح نافذة جديدة لكى يقوم باختيار الملفات التى يرغب فى دمجها معا.

- يمكن للمستخدم تحديد الملفات المراد دمجها في المستند الحالي من خلال الضغط مع الاستمرار على Ctrl لتحديد أكثر من مستند واحد.

- يضغط بعد ذلك على زر Insert ويجب الانتظار حتى انتهاء العملية.

- يجب ملاحظة انه سيتم دمج المستندات الموضوعة في الأعلى في المقام الأول.