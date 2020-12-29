شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2020.. هكذا كان تطبيق Zoom الفائز الأبرز على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما عانى العالم كثيرًا خلال هذا العام بسبب جائحة كورونا، كانت قصة النجاح الكبيرة الوحيدة التى ظهرت هذا العام هى Zoom، الذى أصبح اسمًا مألوفًا بعد أن كان من قبل تطبيق غير معروف لدى الكثيرين، إذ استحوذ على اهتمام المستخدمين بعد أن سيطر العمل من المنزل على العالم فى الأشهر القليلة الأولى من عام 2020.

وفى الربع الأول من عام 2020، وفقًا لتقرير صادر عن Sensor Tower ، تم تنزيل Zoom حوالى 80 مليون مرة، وكان هذا هو الربع الذى أعطت فيه الهند أكبر دفعة لـ Zoom حيث كانت الدولة التى قامت بتنزيله أكثر من غيرها، ووصل عدد التحميلات إلى 6 ملايين.

وكان هذا أيضًا هو الوقت الذى ظهرت فيه مشاكل الأمان وكان هناك بعض الشكوك حول التطبيق، وكان مؤسس Zoom والرئيس التنفيذى Eric Yuan صريحًا بما يكفى للاعتراف بذلك فى منشور بمدونة الشركة، والذى قال به: "لم نصمم المنتج ببصيرة أنه فى غضون أسابيع، سيعمل كل شخص فى العالم فجأة ويدرس ويتواصل اجتماعيًا من المنزل".

وإذا كان الربع الأول جيدًا، فإن الربع الثانى كان استثنائيًا لـ Zoom، ففى هذا الربع، تغلب على TikTok ليصبح رسميًا التطبيق الأكثر تنزيلًا فى العالم، وبلغ عدد عمليات تثبيت التطبيق فى الربع الثانى من عام Zoom حوالى 300 مليون، كما سجل Zoom أيضًا رقمًا قياسيًا فى متجر التطبيقات مع 94 مليون عملية تثبيت فى جميع أنحاء العالم على أجهزة iOS مقارنة بـ 71 مليون عملية تثبيت شهدها TikTok.

وفى الربع الأول، سجلت Zoom إيرادات قدرها 328.2 مليون دولار، بزيادة 169٪ مقارنة بالعام الماضى، وشهد الربع الثانى ارتفاع إيرادات Zoom إلى 663.5 مليون دولار، بينما ارتفعت الإيرادات فى الربع الثالث إلى 777.2 مليون دولار.

ومن الواضح أن الربعين الأولين كانا "ذروة" استخدام Zoom حيث نما كل من عدد المستخدمين والأرباح بشكل هائل لتطبيق مؤتمرات الفيديو.

ما ينتظر Zoom فى المستقبل؟

سوف يعود العالم عاجلاً أم آجلاً إلى الوضع "الطبيعي"، مما يعنى اعتمادًا أقل على مؤتمرات الفيديو أو المكالمات، وعلى الرغم من أن مؤتمرات الفيديو والمكالمات لن تذهب إلى أى مكان فى المستقبل، إلا أن Zoom يخطط بالفعل للمستقبل، إذ تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن Zoom يخطط لإصدار خدمة بريد إلكترونى لمنافسة Google و Microsoft، ويشاع أيضا تطويره لخدمة التقويم.