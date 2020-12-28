شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب لا تتحمس كثيرًا لسيارة أبل المقبلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد إطلاق أبل لسيارة كهربائية أحد أكثر الأخبار إثارة للاهتمام فى عام 2020، إلا أن هناك عددًا من الدلائل التى تشير أن سيارة الشركة الأولى لن تحقق هذا النجاح المرجو، إذ يعتقد المحلل الشهير فى شركة أبل Ming-Chi Kuoأنه رغم أن العديد من الناس يستفيدون كثيرًا من الأخبار وأن السوق متفائل جدًا بشأن سيارة أبل، وتقرير وكالة رويترز الذى أشار إلى أنه يمكنك قيادة سيارة أبل إلى المنزل فى عام 2024، ولكن Kuo يتوقع أن السيارة لن تظهر للنور سوى بحول عام 2028 على الأقل، أو بعد ذلك لأول سيارة، الأهم من ذلك، يذكر كو أن سيارة أبل قد لا تكون ناجحة أيضًا، هذا لأن صانع هواتف أيفون يواجه شكوكًا حول الموردين ومواصفات السيارة كما أنه يكافح مع توقيت الإطلاق.

ويتمثل التحدى الأكبر لشركة أبل فى أن المنافسة فى قطاع السيارات الكهربائية شرسة وشيء قد يكون ساحقًا للغاية بالنسبة لشركة أبل، كما أن التعامل مع القوانين والتعريفات المحلية قد يجعل الأمور أكثر صعوبة.

وذكر تقرير رويترز أن جهود أبل فى مجال السيارات، والمعروفة باسم Project Titan ، قد سارت بشكل غير مستقر منذ عام 2014 عندما بدأت لأول مرة فى تصميم سيارتها الخاصة من الصفر.

وفى مرحلة ما، تراجعت أبل عن الجهود للتركيز على البرامج وأعادت تقييم أهدافها، كما عاد دوج فيلد، أحد المخضرمين فى شركة أبل والذى عمل فى شركة Tesla ، للإشراف على المشروع فى عام 2018 وسرح 190 شخصًا من الفريق فى عام 2019، وفى موقف آخر مختلف تمامًا، يعتقد المحللون فى Goldman Sachs أن أبل قد تدخل إلى جانب برامج السيارات الكهربائية وتركز فقط على التجربة داخل السيارة بدلاً من صنع سيارة جديدة تمامًا.

وبالنظر إلى هذه الأمور، يبدو أن الانتظار طويل جدًا وبحلول ذلك الوقت ستكون العديد من شركات السيارات المعروفة بالفعل متقدمة على أبل.