تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم نظام WINDOWS 10X بميزة التنشيط السريع عبر وضع الاستعداد الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البرمجات مايكروسوفت في العمل على إصدار جديد من نظام تشغيل Windows 10 يعرف ب” Windows 10X”، ولقد أكدت تقارير نشرت اليوم على أن هذا الإصدار من نظام التشغيل يدعم ميزة التنشيط السريع بفضل دعم وضع الاستعداد الجديد.

قامت شركة مايكروسوفت بتأجيل موعد إطلاق نظام Windows 10X لإجراء بعض التغييرات عل النظام قبل إطلاق الإصدار النهائي المتوقع في الربع الثاني من العام المقبل.

أوضحت التفاصيل التي نشرت اليوم حول نظام Windows 10X، أن النظام يدعم نمط الإستعداد الحديث، الذي يتيح تنشيط الأجهزة بشكل سريع على عكس النظام الرئيسي الذي يستغرق بعض الوقت قبل تنشيط الشاشة، إلا أن النظام الجديد يدعم إستئناف تشغيل الجهاز مباشرة عند فتح غطاء جهاز الحاسب.

من جانب أخر يدعم نظام Windows 10X الجديد ميزة always-on، التي تتيح تشغيل التطبيقات في الشاشة الخلفية عند إيقاف تشغيل الجهاز بشكل مؤقت، وهي من المميزات التي تدعم المستخدم في تلقي البريد الإلكتروني في الشاشة الخلفية.

أيضاً من المقرر أن ينطلق نظام Windows 10X بمجموعة من المميزات والتحديثات الأخرى التي تشمل إصدار جديد من تطبيق File Explorer.

يذكر أن مايكروسوفت طورت نظام Windows 10X لدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب منخفضة التكلفة، كما يستهدف منافسة الأجهزة المميزة بنظام Chrome في الأسواق.

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