تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط ابل لإطلاق جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش وشاشة mini-LED في الربع الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإستخدام شاشات mini-LED في الجيل القادم من أجهزة الشركة التي تنطلق في 2021،ولقد كشفت أحدث التقارير على أن شركة ابل تخطط لإطلاق جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش بشاشة mini-LED في الربع الأول من 2021.

أكد تقرير جديد نشر اليوم على أن جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش ينطلق خلال الربع الأول من 2021، ومن المتوقع أن ينطلق الجهاز اللوحي بميزة دعم شبكات 5G.

ولقد أكد تقرير نشر عبر DigiTimes إلى أن ابل إتجهت إلى تنويع منتجات الشركة، التي تنطلق العام المقبل، كما توسعت سلاسل توريد ابل في الفترة الأخيرة لتشمل الآن شركة BOE التي تعمل على توريد لوحات OLED لشركة ابل خلال الفترة القادمة.

أيضاً أوضح المحلل Ming-Chi Kuo أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم لجهاز iPad Pro بالشاشات LED في الربع الأول 2021، كما أكد تقرير سابق على أن ابل تقدم الجيل الجديد من الهواتف الذكية المميزة خلال النصف الأول من العام المقبل.

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