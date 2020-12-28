شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2020.. 9 اعتذارات قدمتها شركات التكنولوجيا على مدار العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020 قيام عمالقة التكنولوجيا بإصدار اعتذارات علنية بسبب مشاكل بوسائل التواصل الاجتماعى أو الأمن أو غيرها من الأخطاء، إذ أعربت أبل وجوجل ومايكروسوفت وواتس آب وأمازون و Zoom والعديد من الشركات الأخرى عن أسفهم على مدار العام بسبب مشاكل مختلفة، وإليك قائمة بأشياء اعتذرت عنها شركات التكنولوجيا خلال عام 2020.

اعتذار جوجل عن وثيقة مسربة:

اعتذر ساندر بيتشاى، الرئيس التنفيذى لشركة Alphabet، فى نوفمبر الماضى لرئيس لصناعة الأوروبية تييرى بريتون بشأن وثيقة داخلية مسربة اقترحت طرقًا لمواجهة قواعد الاتحاد الأوروبى الصارمة لشركات التكنولوجيا، وجاء هذا الأمر بعد أن حددت وثيقة داخلية من جوجل استراتيجية مدتها 60 يومًا لمواجهة مساعى الاتحاد الأوروبى لوضع قواعد جديدة من خلال حمل حلفاء الولايات المتحدة على مقاومة بريتون.

وبحسب ما ورد أعرب بيتشاى عن أسفه للطريقة التى صدرت بها الوثيقة، وهى ورقة لم يرها ولم يوقعها، وأضاف أيضًا أنه من خلال المضى قدمًا، فإنه سيتعامل مباشرة مع بريتون إذا رأى أى لغة وسياسة تستهدف جوجل على وجه التحديد.

اعتذار واتس آب عن "أطول وأكبر انقطاع منذ سنوات"

فى فبراير من هذا العام، أصدر جان كوم مؤسس واتس آب اعتذارًا وأوضح أن خلل فى جهاز التوجيه بالشبكة تسبب فى عطل لمدة ثلاث ساعات، وكتب كوم: "نحن آسفون على التوقف، لقد كان أطول وأكبر انقطاع لنا منذ سنوات، وكان سببه عطل تسلل إلى خوادمنا."

رئيس مايكروسوفت Xbox يصدر يعتذر على XBox Series X.

فى مايو من هذا العام، اعتذرت مايكروسوفت عن إظهار طريقة اللعب الفعلية بمنصة Xbox Series X، إذ كان الهدف من حدث "Inside Xbox" إعطاء المعجبين نظرة أولية على الألعاب الفعلية التى يتم تشغيلها على Xbox Series X، ومع ذلك، بالكاد تضمن العرض التقديمى لقطات للعب، لذا توجه آرون جرينبيرج رئيس التسويق فى Xbox إلى تويتر لإصدار اعتذار عام.

اعتذار آبل لـ WordPress

اعتذرت شركة أبل لـ WordPress فى أغسطس، إذ جاء الاعتذار بعد أن ادعى مطورها المؤسس Matt Mullenweg أن أبل لا تسمح لـ WordPress بتحديث تطبيقه حتى أو ما لم يضيف خيار عمليات الشراء داخله.

وأصدرت شركة أبل اعتذارًا نادرًا لـWordPress، وقالت به: "نعتقد أن مشكلة تطبيق WordPress قد تم حلها، نظرًا لأن المطور قد أزال عرض خيارات الدفع للخدمة من التطبيق، فقد أصبح الآن تطبيقًا مجانيًا قائمًا بذاته ولا يتعين عليه تقديم عمليات شراء داخل التطبيق، وأبلغنا المطور واعتذرنا عن أى لبس أحدثناه ".

IBM تعتذر للموظفة السابقة لطردها

فى أواخر الشهر الماضى، اعتذرت ديان جيرسون، نائبة رئيس الموارد البشرية فى IBM للموظف السابق لين كونواى، إذ جاء هذا الاعتذار بعد 52 عامًا من إقالتها لإجرائها جراحة تحول جنسى، كما منحت شركة IBM كونواى، التى تبلغ الآن 82 عامًا، جائزة الإنجاز مدى الحياة "لعملها الرائد" فى مجال الكمبيوتر.

اعتذار أمازون لأيرلندا الشمالية

أصدرت أمازون اعتذارًا بعد أن أصر فريق دعم وسائل التواصل الاجتماعى الخاص با أن أيرلندا الشمالية ليست جزءًا من المملكة المتحدة، ووقع الحادث بعد أن اشتكى أحد عملاء أمازون برايم من عدم قدرته على مشاهدة الرياضات الحية بعد انتقاله من جمهورية أيرلندا إلى أيرلندا الشمالية.

وورد أن حسابAmazonHelp على تويتر رد قائلاً إنه لا يمكنه المشاهدة لأن أيرلندا الشمالية لم تكن جزءًا من المملكة المتحدة، وكتبت الشركة على تويتر: "نعتذر ولكن عند مراجعة موقعك فأنت فى أيرلندا الشمالية، وتغطية كأس الأمم للخريف متاح حصريًا لأعضاء Prime المقيمين فى المملكة المتحدة، ليس لدينا حقوق فى مناطق أخرى".

اعتذار تويتر بعد اختراق حسابات بيل جيتس وإيلون ماسك وأبل وأوبر

فى واحدة من أكبر هجمات القرصنة على تويتر، استهدف محتالو البيتكوين حسابات بيل جيتس وباراك أوباما وإيلون ماسك وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين والممثلين والسياسيين المشهورين فى يوليو من هذا العام، وبحسب ما ورد تم اختراق حسابات أبل وأوبر وشركات أخرى أيضًا، وعزا موقع تويتر لاحقًا الخرق الأمنى ​​إلى هجوم على موظفيه.

اعتذار رئيس Zoom عبر البث المباشر على YouTube

أعرب إريك يوان الرئيس التنفيذى لشركة Zoom فى أبريل عن أسفه عبر بث مباشر على يوتيوب بسبب سلسلة من الثغرات الأمنية التى أثرت على تطبيق مؤتمرات الفيديو، إذ قال يوان فى المكالمة: "من الواضح أن لدينا الكثير من العمل الذى يتعين القيام به لضمان أمن كل حالات استخدام المستهلك الجديدة، لكن ما يمكننى أن أعدك به هو أننا نتعامل مع هذه القضايا بجدية بالغة، ونحن نبحث فى كل واحد منهم، وأضاف يوان: "إذا وجدنا مشكلة، فسوف نعترف بها وسنصلحها".

تويتر يصدر اعتذارًا مكتوبًا عن عرض خريطة خاطئة للهند

فى نوفمبر الماضى، قدم موقع تويتر اعتذارًا مكتوبًا من خلال إفادة خطية إلى اللجنة المشتركة فى البرلمان لاعتبار ولاية لداخ الهندية جزء من الصين، بعد أيام من قيام اللجنة بتنبيه شركة وسائل التواصل الاجتماعى بالخطأ.